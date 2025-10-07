UNAM instalará botones de pánico, luminarias y cámaras de seguridad en CCH Sur

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representantes estudiantiles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur alcanzaron una serie de acuerdos para fortalecer las medidas de seguridad dentro y fuera del plantel, tras los hechos violentos ocurridos en semanas recientes.
De acuerdo con el boletín 698 de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), ambos sectores coincidieron en la necesidad de mejorar la infraestructura de seguridad, los protocolos de prevención y los mecanismos de comunicación entre la comunidad universitaria y las autoridades.
Revisión de infraestructura y vigilancia
Entre los compromisos establecidos, la UNAM realizará recorridos técnicos junto con estudiantes y padres de familia para detectar puntos de riesgo, así como revisar el funcionamiento de cámaras, luminarias y botones de emergencia.
También se acordó incrementar la presencia de personal de vigilancia, fortalecer los filtros de ingreso y actualizar los protocolos de actuación ante emergencias.
"Estas acciones buscan garantizar la seguridad de la comunidad y atender de forma directa las preocupaciones expresadas por las y los alumnos del CCH Sur”, informó la institución.
Acciones conjuntas y seguimiento permanente
La universidad detalló que se integrará una comisión mixta de trabajo, conformada por estudiantes, docentes y funcionarios universitarios, que dará seguimiento a los avances en materia de seguridad y bienestar.
Además, se implementarán campañas de sensibilización y prevención de la violencia, así como un programa de atención psicoemocional para la comunidad del plantel.
La Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, junto con la Coordinación para la Igualdad de Género, colaborarán para reforzar las áreas más vulnerables y garantizar que las mejoras sean permanentes.
Compromiso institucional
Las autoridades del CCH Sur reiteraron su compromiso con el diálogo y la colaboración constante para restablecer un ambiente seguro.
El acuerdo fue resultado de las mesas de diálogo instaladas el 26 de septiembre, donde estudiantes y padres de familia expusieron sus principales demandas en materia de protección.
“La UNAM continuará trabajando de manera cercana con la comunidad del CCH Sur para que las medidas acordadas se traduzcan en resultados tangibles y sostenibles”, puntualizó el comunicado oficial.
Con estas acciones, la máxima casa de estudios busca restablecer la confianza de la comunidad universitaria y prevenir nuevos incidentes, marcando un precedente en la atención a la seguridad en los planteles de bachillerato.