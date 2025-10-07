Identifican a presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que, tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética, se identificaron a al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en diversas facultades y escuelas de la institución.

Las amenazas, difundidas a través de medios digitales, provocaron desalojos preventivos y la suspensión temporal de actividades académicas, generando alarma entre estudiantes y personal académico.

En las últimas semanas la UNAM tuvo diversas amenzas de bomba en sus planteles/Pixabay

¿Qué impacto tuvieron las falsas amenazas en la UNAM?

Los reportes de las amenazas afectaron a distintas áreas de la UNAM, incluyendo facultades, preparatorias y escuelas dependientes de la institución. Aunque los protocolos de seguridad se activaron de manera inmediata, la comunidad universitaria sufrió interrupciones en sus actividades y se reforzaron medidas preventivas en los campus afectados.

Las amenazas provocaron desalojos preventivos y la suspensión temporal de actividades académicas/iStock

Citación a declarar

Según el comunicado de la UNAM, los presuntos responsables ya fueron identificados y citados a declarar para proceder conforme a derecho. La universidad no especificó si se trata de estudiantes, exalumnos o terceros ajenos a la institución, pero reiteró su colaboración plena con las autoridades.

Comunicado de la UNAM

Recomendaciones a la comunidad universitaria

La UNAM exhortó a estudiantes, académicos y personal administrativo a:

No difundir información no verificada relacionada con amenazas.

Seguir únicamente los canales oficiales de comunicación de la universidad.

Mantener la calma y cooperación durante protocolos de seguridad.

La intención es evitar la propagación de información falsa que pueda generar pánico innecesario entre la comunidad.

Se espera que se pueda esclarecer el hecho en los próximos días/iStock