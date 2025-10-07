VIDEO: Reportan desaparición de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan, después de sacar copias

VIDEO: Reportan desaparición de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan, después de sacar copias
La estudiante Kimberly Moya fue vista por última vez al salir de un café internet en Naucalpan | X
Laura Reyes Medrano
7 de Octubre de 2025

Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan de apenas 16 años, desapareció el 2 de octubre después de acudir a un café internet para imprimir tareas. Cámaras de seguridad captaron sus últimos pasos, pero hasta ahora no se sabe de su paradero, lo que ha generado movilización social y peticiones oficiales para su localización. 

X
BOLETÍN DE BÚSQUEDA/ X

¿Dónde y cómo fue vista por última vez?

La joven fue vista por última vez saliendo de un café internet en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, Estado de México. El registro de cámaras indica que salió del local cerca de las 16:06 horas, pero desde entonces desapareció. 

Se sabe que Kimberly vestía pantalón gris, sudadera y blusa verde y tenis blancos con detalles gris y azul claro. Mide aproximadamente 1.43 m de estatura y pesa alrededor de 41 kg. 

Kimberly Hilary Moya González/X
Kimberly Hilary Moya González desapareció el 2 de octubre/X

Reacción y demandas familiares

Familiares y amigos realizaron bloqueos en vialidades como la avenida Luis Donaldo Colosio con dirección al centro de Naucalpan.

El CCH Naucalpan y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya colaboran en la búsqueda y difusión de la ficha de localización. La institución educativa pidió el apoyo ciudadano para compartir información sobre su paradero.

