¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto respondió el influencer tras video viral

En redes sale el youtuber repitiendo una frase en varias ocasiones sin sentido, lo que preocupó a sus fans

El creador de contenido dio detalles sobre su estado de salud. | IG: @luisitocomunica
Jorge Reyes Padrón
7 de Octubre de 2025

Un video donde Luisito Comunica repite varias veces su clásica frase “Vamo’ a darle” encendió las alarmas en redes sociales. El clip, que rápidamente se volvió viral, provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores del influencer, incluyendo preocupaciones por su salud mental.

Algunos usuarios llegaron a suponer que el comportamiento del creador de contenido podría estar relacionado con un deterioro cognitivo como el Alzheimer. Otros se preguntaban si todo se trataba de una especie de broma, detrás de cámara o una nueva estrategia para atraer la atención.

La bola de nieve creció tanto que Luisito decidió aclarar la situación él mismo, con un video en su cuenta oficial de Facebook. Y no, no tiene Alzheimer.

Este video se hizo viral por las palabras de Luisito Comunica / IG: @luisitocomunica

Luisito responde: “Todo es parte del set de grabación”

Me han estado mandando mucho ese video, buen momento por cierto, y no tengo Alzheimer ni nada similar. Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien, aunque se aprecia su preocupación”, explicó el también empresario.

Luisito compartió que durante sus grabaciones repite varias veces las frases para luego elegir la mejor. Así que lo que parecía una señal preocupante, en realidad era parte de su rutina de trabajo como generador de contenido.

El youtuber aclara que no tiene problemas de salud metal / IG: @luisitocomunica

Sus seguidores celebran la buen noticia 

La respuesta fue bien recibida por sus fans, quienes dejaron mensajes como:
Me alegro que estés bien Tocayo, saludos desde CR te quiero
Yo sí pensé que ya estabas quedando mal ☹️ saludos
Gloria a Dios, Dios te bendiga”
De paso le enseñaste como son los pasos para hacer una publicidad

El creador de contenido explica que todo era parte de una frase de un comercial / IG: @luisitocomunica

Aunque la polémica fue aclarada, el caso deja claro el poder (y el peligro) de las redes sociales cuando un fragmento sacado de contexto se convierte en tema de conversación nacional.

