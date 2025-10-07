Cutzamala en su mayor nivel del año: esto le falta para llegar al 100%

Las lluvias de octubre no solo han traído paraguas y tráfico: también han hecho que el Sistema Cutzamala alcance su mejor nivel en lo que va del año. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se encuentra al 93.10% de su capacidad total, con 728.5 millones de metros cúbicos de agua almacenados en sus tres presas: Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque.

“El incremento ha sido constante desde inicios de septiembre”, detalla el informe diario de llenado. El motivo: lluvias generalizadas en el Valle de México y el occidente del país.

El año pasado, la presa del Cutzamala reportaba sus peores niveles / Redes Sociales

Todas las presas, arriba del 90%

El reporte más reciente de Conagua indica que el llenado por presa va así:

Villa Victoria: 94.26%

Valle de Bravo: 93.31%

El Bosque: 91.62%

Cifras muy por encima del 89% que se registraba al cierre de septiembre, y con una clara tendencia a seguir subiendo.

La falta de agua preocupaba a todo el Valle de México / Redes Sociales

¿Por qué está subiendo tanto el nivel?

La clave, explica el organismo, está en las lluvias intensas de los últimos días. En especial, las que han superado los 20 milímetros en cuencas altas, que son las que alimentan directamente al sistema. Esto ha provocado que el Cutzamala esté ahora por encima del promedio histórico para esta época del año.

Ahora el lugar luce con más vida al estar en el 93% de su capacidad / Redes Sociales

Y lo mejor… es que puede seguir subiendo

Conagua también prevé que el volumen almacenado continuará aumentando durante los próximos días, si las lluvias siguen igual de intensas en el centro y sur del país. Y aunque aún no se alcanza el 100%, el panorama es más que positivo, especialmente tras años con cifras a la baja.