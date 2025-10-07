Metro CDMX descarta riesgo de nuevo colapso en Línea 12 pese a separación de trabes

Los usuarios están preocupados que vaya a pasar otra tragedia que costó la vida de personas

Las imágenes hicieron que el servicio de transporte aclarara los hechos.
Jorge Reyes Padrón
7 de Octubre de 2025

Otra vez la Línea 12 está en el ojo del huracán. Usuarios compartieron imágenes donde se observa una separación entre trabes en el tramo elevado, lo que desató miedo, teorías y corajes. Pero el Metro de la CDMX ya salió a decir: tranquilos, no pasa nada.

A través de una tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Colectivo aclaró que las trabes afectadas están a 170 metros de la estación Lomas Estrella, justo en la columna LOE-14. ¿La novedad? Ninguna. Según el Metro, esa separación ya estaba detectada desde 2021 y no ha cambiado.

Se tiene plenamente identificada desde 2021 y no ha sufrido modificaciones”, señaló el STC.

Inspeccionarán grieta en columnas del Metro

Para calmar los ánimos, el director Adrián Rubalcava Suárez ordenó una visita exprés con especialistas de vías, transportación, obras, mantenimiento y hasta seguridad industrial. ¿El resultado? Todos dijeron que no hay problema y que la operación del Metro sigue sin riesgo.

Ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física […] observando que las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación”, reportaron.

Todo está bajo control

También explicaron que las separaciones varían, sobre todo en curvas del tramo elevado, y que eso ya lo tienen bajo control. “Es importante mencionar que el STC Metro realiza un monitoreo permanente de todas las estructuras elevadas, así como las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación de los trenes”.

Así que, aunque la foto puso los pelos de punta a más de uno —con razón, después de lo ocurrido en 2021—, el Metro dice que todo está bien. Lo único que queda es confiar… o seguir tomando captura y compartiendo, como buenos chilangos desconfiados.

