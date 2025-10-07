¿Se enojó? Florinda Meza reacciona al sketch de Bad Bunny sobre el Chavo del 8

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, rompió el silencio y reaccionó al homenaje que Saturday Night Live (SNL) y Bad Bunny hicieron a El Chavo del Ocho, personaje icónico creado por el comediante mexicano.

A través de un mensaje en Instagram, Meza agradeció el gesto del programa estadounidense y destacó especialmente la actuación del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

“Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”, escribió la actriz.

Este fue el sketch que presentó Bad Bunny para la televisión de EU / Redes Sociales

Florinda Meza resalta el impacto de Chespirito

En su mensaje, también recordó el impacto internacional del programa de Chespirito, al mencionar que fue doblado en idiomas como japonés y mandarín, y hasta reconocido por figuras como Matt Groening, creador de Los Simpsons.

“Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado. Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny’”, reiteró.

El homenaje se hizo en Saturday Night Live / Redes Sociales

Niega todo ataque a Bad Bunny

Pero no todo fue nostalgia y agradecimientos. Florinda aprovechó la atención mediática para lanzar una advertencia sobre el mal uso de la inteligencia artificial y las cuentas falsas que suplantan su identidad.

“Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa. La inteligencia artificial sirve para cosas positivas, mi documental ¡Atrévete A Vivir! es una prueba clara de ello. Pero también se usa para estafar, mentir y suplantar la personalidad. No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. NADA. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso”, expuso.

Florinda Meza quedó contenta con el trabajo del reguetonero y sus compañeros / Redes Sociales

Cerró su mensaje con una dosis de humor y ternura al hablar del Profesor Jirafales, otro personaje querido del universo de El Chavo.

“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre. ¿Verdad, Tesoro?”, finalizó.

Bad Bunny personificó a Quico dentro del homenaje a Chespirito / Redes Sociales