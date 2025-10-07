VIDEO: Mujer en Toluca se come anillo en joyería para no pagarlo

Un caso inusual sorprendió a comerciantes y usuarios en Toluca, Estado de México, luego de que una mujer fuera captada comiéndose un anillo de oro dentro de una joyería, aparentemente para evitar pagarlo y no ser descubierta.

El hecho ocurrió en una tienda del Centro Histórico, donde la implicada solicitó revisar varias piezas de joyería. En un momento de descuido de los empleados, la mujer tomó uno de los anillos exhibidos y lo introdujo en su boca, tragándolo casi de inmediato.

El hecho ocurrió en una tienda del Centro Histórico, donde la implicada solicitó revisar varias piezas de joyería.

El momento quedó grabado

El acto fue captado por cámaras de seguridad del establecimiento, que muestran cómo la mujer observa el anillo, finge probárselo y luego lo ingiere mientras nadie la observa. Minutos después, los encargados del negocio notaron la falta del accesorio y, al revisar las grabaciones, descubrieron la escena.

El video se difundió en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Usuarios reaccionaron con asombro, humor e incredulidad ante la manera en que la mujer intentó ocultar el objeto. Algunos señalaron el riesgo de salud que implica ingerir una pieza metálica de ese tamaño.

#RATONA SE TRAGA UN ANILLO PARA ROBÁRSELO EN EL #CentroJoyero DE #TOLUCA.

#DenunciaCiudadana

Esta señora fue a preguntar por varios anillos y cuando me distraje se lo metió a la boca, al parecer se lo tragó porque siguió hablando bien.

Autoridades investigan

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de la mujer, pero las autoridades locales habrían sido notificadas por los dueños del negocio para iniciar una investigación por intento de robo.

Minutos después, los encargados del negocio notaron la falta del accesorio y, al revisar las grabaciones, descubrieron la escena./ Pixabay

El caso ha generado debate sobre los límites de los intentos de hurto y la seguridad en comercios del centro de Toluca. Por ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial ni revelado la identidad de la presunta responsable.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, convirtiéndose en uno de los clips virales más comentados por su insólita naturaleza y las reacciones que provocó.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de la mujer. / Pixabay