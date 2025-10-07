‘Amores Perros’ en vinilo: edición remasterizada, preventa abierta y formato triple de colección

A 25 años del estreno de Amores Perros, uno de los filmes más icónicos del cine mexicano, Alejandro González Iñárritu y Gustavo Santaolalla celebran el aniversario con una noticia que hizo vibrar a los nostálgicos y melómanos: el lanzamiento de la primera edición en vinilo del soundtrack, con una remasterización supervisada por los propios creadores y una portada diseñada por la leyenda gráfica Dawn Baillie.

El anuncio se dio durante la función especial de aniversario en el Palacio de Bellas Artes, donde el propio Iñárritu compartió: “Escuché ‘Ronroco’ y fue amor a primera oída. Uno de los muchos regalos que me trajo Amores Perros fue el haber conocido a un hermano, Gustavo Santaolalla [...] Desde el primer momento que Gustavo deslizó sus dedos sobre las cuerdas de la guitarra, su genio musical impregnó para siempre el espíritu de la película”.

La edición deluxe se remasterizó para los melómanos / Especial

Disco de Amores Perros en varias versiones

La edición de lujo consta de tres versiones en vinilo:

Deluxe 3LP red vinyl gatefold edition

3LP black vinyl estándar

3LP crystal vinyl edición especial para tiendas seleccionadas

Y por si fuera poco, el soundtrack estará disponible por primera vez en plataformas digitales a partir del 28 de noviembre. Entre los artistas incluidos están Café Tacvba, Julieta Venegas, Ely Guerra, Control Machete, Moenia, Illya Kuryaki & The Valderramas y más.

Para conseguir los disco de aniversario antes debes registrarte / Especial

“La manera en que Alejandro concibe el cine es total. Su mirada abarca cada detalle... Para mí, colaborar en Amores Perros fue una escuela”, compartió Santaolalla.

También habrá videos remasterizados

Además, se relanzarán en HD los videoclips de Me Van a Matar (Venegas), Aviéntame (Café Tacvba) y De Perros Amores (Ely Guerra y Control Machete), dirigidos por el mismo Iñárritu.

Una oportunidad imperdible para revivir el espíritu de Amores Perros… ahora en estéreo, a todo volumen y con más emoción que nunca. Y para ser de los primeros en tener el material de colección debes de entrar al siguiente link: https://link.fans/amoresvinilo

Hay tres ediciones en vinil con imágenes de colección / Especial