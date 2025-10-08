Agua del Bienestar CDMX: Colonias en donde reparten garrafones por 5 pesos

El Gobierno de la Ciudad de México avanza con una nueva iniciativa social que ha llamado la atención de miles de capitalinos: Agua del Bienestar, un programa que ofrece garrafones de 20 litros de agua purificada a solo 5 pesos, con el objetivo de apoyar a las familias que viven en zonas con escasez o problemas de abastecimiento.

El plan busca garantizar el acceso al agua potable en comunidades con mayores necesidades, a través de centros de distribución ubicados en distintas alcaldías. Este esquema llega después de que el proyecto Gas Bienestar redujera su operación en la capital.

¿Dónde se puede conseguir el garrafón de 5 pesos?

Los puntos de venta se encuentran en espacios comunitarios como UTOPÍAS, PILARES, Centros Comunitarios y Módulos del Bienestar, donde los habitantes pueden acudir con su envase vacío y en buen estado para rellenarlo. En caso de no contar con garrafón, en algunos centros se pueden adquirir por un costo adicional de entre 60 y 80 pesos.

Hasta ahora, el programa ya opera en colonias de Iztapalapa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac, entre otras. Se prevé que próximamente se amplíe a más zonas de la capital conforme se instalen nuevas plantas purificadoras.

Así funciona el programa

Los beneficiarios deben ser mayores de edad y, en algunos módulos, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP para registrarse. En otros casos, basta con acudir directamente al punto de llenado y pagar los 5 pesos correspondientes.

Actualmente existen 13 plantas purificadoras en operación y más de 700 colonias beneficiadas, según datos del propio gobierno capitalino. En lo que va del año, se han distribuido más de 250 mil garrafones, beneficiando a alrededor de 350 mil personas.

