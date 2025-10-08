Reguetonero puertorriqueño sufre accidente y es hospitalizado de emergencia

El reguetonero puertorriqueño Zion, miembro del dúo Zion & Lennox fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente en Puerto Rico. Su equipo confirmó que su condición médica es reservada, mientras permanece bajo observación.

J Balvin y Zion/@zion

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con medios locales, el artista habría sufrido un accidente con un vehículo todoterreno. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde ingresó con múltiples lesiones que requieren vigilancia médica constante.

Los doctores no descartan una posible intervención qurúrgica si su estado lo requiere. Su equipo pidió respeto a la privacidad del cantante y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Estado de salud

El equipo de Zion ha solicitado respeto y paciencia mientras esperan nuevas actualizaciones del equipo médico. Cualquier información adicional sobre su estado de salud será comunicada a través de sus canales oficiales.

Comunicado del equipo de Zion en Instagram/@zion

¿Quién es Zion?

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, es un cantante de reguetón y pop urbano de 44 años, oriundo de Puerto Rico. Comenzó su carrera a principios de los 2000 con el éxito Zun da da. En 2018, se presentó junto a Lennox en el Festival de Viña del Mar. En noviembre de 2024, anunciaron su separación y cada uno continúa su carrera como solista.

Zion, de 44 años, es una de las figuras más influyentes del reggaetón/@zion

¿Por qué se separaron Zion & Lennox?

Aunque nunca hubo un conflicto público grave, Zion y Lennox decidieron tomar caminos distintos en 2024 para explorar proyectos individuales y desarrollar sus carreras como solistas. Ambos expresaron que la separación fue amistosa y motivada por la necesidad de crecer musicalmente de manera independiente, sin afectar la relación personal que mantienen.

Zion y Lennox formaron uno de los dúos más exitosos del género/YouTube