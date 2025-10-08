Feria del Pulque 2025 en Edomex: fecha, sede y todo lo que debes saber

El Estado de México se alista para una de sus festividades más tradicionales: la Feria del Pulque 2025, que este año se llevará a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en la explanada municipal de Atizapán de Zaragoza, con entrada libre para todo el público.

Durante los dos días de la feria, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos culturales. / Pixabay

El evento reunirá a productores, artesanos y cocineros tradicionales, quienes ofrecerán una amplia variedad de pulque natural y curados en sabores como avena, piñón, fresa, guayaba, nuez y mazapán. Además, habrá venta de comida típica, productos artesanales y presentaciones musicales que amenizarán las jornadas.

Tradición, música y sabor mexiquense

Durante los dos días de la feria, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos culturales, talleres y conferencias dedicadas a la historia y el proceso del maguey. También habrá concursos de curados y zonas destinadas a la gastronomía local, donde se venderán antojitos y bebidas típicas.

El evento reunirá a productores, artesanos y cocineros tradicionales. / EDOMEX

De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo de la feria es preservar la tradición pulquera, apoyar a los productores locales y promover el turismo en el Valle de México a través de una experiencia cultural y familiar.

Una fiesta para todos

La entrada será gratuita, y el evento está abierto a personas de todas las edades. Se espera la asistencia de visitantes provenientes de distintos puntos del Estado de México y de la Ciudad de México, quienes podrán disfrutar de un ambiente seguro, festivo y lleno de sabor.

De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo de la feria es preservar la tradición pulquera. / Pixabay

Para llegar desde la capital, se puede tomar transporte público desde el Metro Cuatro Caminos o el Suburbano de Atizapán, y descender cerca de la explanada municipal, ubicada en el corazón del municipio.

El pulque: herencia viva de México

Considerado una de las bebidas más antiguas del país, el pulque se elabora a partir del aguamiel del maguey y ha sido símbolo de identidad y orgullo nacional desde la época prehispánica. Ferias como la de Atizapán contribuyen a mantener vivas las tradiciones que dan sabor y raíz a la cultura mexicana.

Se espera la asistencia de visitantes provenientes de distintos puntos del Estado de México. / Pixabay