Feria del Pulque 2025 en Edomex: fecha, sede y todo lo que debes saber

El Estado de México se alista para una de sus festividades más tradicionales: la Feria del Pulque 2025, que este año se llevará a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en la explanada municipal de Atizapán de Zaragoza, con entrada libre para todo el público.
El evento reunirá a productores, artesanos y cocineros tradicionales, quienes ofrecerán una amplia variedad de pulque natural y curados en sabores como avena, piñón, fresa, guayaba, nuez y mazapán. Además, habrá venta de comida típica, productos artesanales y presentaciones musicales que amenizarán las jornadas.
Tradición, música y sabor mexiquense
Durante los dos días de la feria, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos culturales, talleres y conferencias dedicadas a la historia y el proceso del maguey. También habrá concursos de curados y zonas destinadas a la gastronomía local, donde se venderán antojitos y bebidas típicas.
De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo de la feria es preservar la tradición pulquera, apoyar a los productores locales y promover el turismo en el Valle de México a través de una experiencia cultural y familiar.
Una fiesta para todos
La entrada será gratuita, y el evento está abierto a personas de todas las edades. Se espera la asistencia de visitantes provenientes de distintos puntos del Estado de México y de la Ciudad de México, quienes podrán disfrutar de un ambiente seguro, festivo y lleno de sabor.
Para llegar desde la capital, se puede tomar transporte público desde el Metro Cuatro Caminos o el Suburbano de Atizapán, y descender cerca de la explanada municipal, ubicada en el corazón del municipio.
El pulque: herencia viva de México
Considerado una de las bebidas más antiguas del país, el pulque se elabora a partir del aguamiel del maguey y ha sido símbolo de identidad y orgullo nacional desde la época prehispánica. Ferias como la de Atizapán contribuyen a mantener vivas las tradiciones que dan sabor y raíz a la cultura mexicana.