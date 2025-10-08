Alerta sanitaria: brote de virus Coxsackie afecta a niños en México

Autoridades sanitarias reportan un nuevo brote de virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPM), que afecta principalmente a niños pequeños. Conoce sus síntomas, vías de contagio y medidas de prevención.
Qué es el virus Coxsackie y sus riesgos
El virus Coxsackie es un enterovirus altamente contagioso que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque también puede infectar a adultos. Es el principal causante de la EMPM, caracterizada por:
Fiebre alta (38-40 °C)
Dolor de garganta y dificultad para tragar
Llagas o úlceras en la boca
Erupciones o ampollas en manos, pies y glúteos
Existen dos tipos: Coxsackie A, asociado a brotes de EMPM como el actual en Quintana Roo, y Coxsackie B, que puede generar complicaciones más severas pero son raras.
Cómo se contagia y medidas de prevención
El virus se transmite de varias maneras:
Contacto directo: con secreciones nasales, saliva o heces de personas infectadas
Superficies contaminadas: juguetes, mesas, manijas
Gotas respiratorias: al toser o estornudar
Para prevenir la propagación, las autoridades recomiendan:
Lavado frecuente de manos con agua y jabón
Desinfección de superficies y juguetes
Mantener a los niños enfermos en casa
Reportar casos sospechosos a la SESA
¿Cuándo consultar al médico?
Es importante buscar atención médica si el niño presenta fiebre alta, dolor al tragar, deshidratación o si los síntomas empeoran tras varios días. Aunque la enfermedad suele ser leve, algunas complicaciones pueden requerir tratamiento especializado.
Brotes recientes en México
En octubre de 2025, se han reportado brotes significativos en varios estados mexicanos, incluyendo Oaxaca y Puebla. En Oaxaca, se han confirmado más de 750 casos, principalmente en niños menores de 10 años. En Puebla, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases en varias escuelas tras detectar casos entre estudiantes.