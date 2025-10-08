VIDEO: Detienen a influencer El Wero Bisnero por presunto feminicidio de su novia

Fue detenido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Rodolfo ’N’, mejor conocido como “El Wero Bisnero”, influencer y coach financiero, acusado del presunto feminicidio de su novia, a quien habría atacado con un arma blanca frente a la hija menor de ella.

El Wero Bisnero es un influencer dedicado al coaching financiero.

Detención y primeros reportes

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre en un complejo residencial en Loma Antigua, Atizapán. El influencer fue detenido en ropa interior y con manchas de sangre, mientras intentaba escapar, luego de que presuntamente apuñaló a su novia, identificada como Renata ’N’.

Además, los reportes indican que El Wero Bisnero intentó eliminar pruebas que lo incriminaran, quemando su ropa en el horno del departamento donde vivía junto a su esposa, Ana Paulina ’N’, quien residía en el mismo edificio del complejo.

El hombre intentó quemar su ropa en un horno de cocina para no dejar evidencia.

Por esta razón, ambos fueron detenidos: él, por el presunto delito de feminicidio, y ella, por ocultar evidencia del crimen.

La investigación y el proceso judicial

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el presunto feminicidio de Renata ’N’.

Durante una audiencia celebrada el martes 7 de octubre, Rodolfo ’N’ fue vinculado a proceso, quedando bajo resguardo de las autoridades.

La esposa del presunto responsable también fue detenido.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de feminicidio puede castigarse con hasta 70 años de prisión.

¿Quién es “El Wero Bisnero”?

Rodolfo ’N’, conocido en redes como “El Wero Bisnero”, era un coach de finanzas y emprendimiento con presencia digital en diversas plataformas:

42 mil seguidores en TikTok

12 mil en Facebook

Más de 6 mil en Instagram

Su contenido se centraba en consejos sobre negocios y emprendimiento, y se presentaba como experto en big data y procesamiento de datos en tiempo real, además de ser el responsable del blog elwerobisnero.com.

En redes sociales se vendía como un asesor financiero.

Reacción en redes sociales

Tras conocerse su detención por el presunto feminicidio, las redes sociales del influencer se llenaron de críticas y mensajes de repudio.

“Y ya te fuiste tú, pero a la cárcel”,

“A ver qué tal aprende en la cárcel”,

“Hay que tener cuidado siempre con quién nos relacionamos, hay mucho loco con cara de buena gente”,

“Quería fama y la encontró a la mala”, son algunos de los comentarios que usuarios publicaron en sus más recientes publicaciones.