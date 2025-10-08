¿El Buen Fin romperá la barrera de los 200 mil millones de pesos en 2025?

El Buen Fin 2025 está cada vez más cerca y tanto el Gobierno Federal como el sector privado ya afinan detalles para lo que podría ser la edición más ambiciosa de esta campaña de descuentos.

La apuesta es clara: romper la barrera de los 200 mil millones de pesos en ventas, superando con ello los 172 mil 900 millones registrados el año pasado.

Para este 2025, se esperan ventas de 200 mil millones de pesos / FB: @ElBuenFin

La noticia fue revelada durante el anuncio de la incorporación de Finsus, una sociedad financiera popular que obtuvo el sello “Hecho en México” y que, además, participará con la primera tarjeta de crédito garantizada durante la temporada de ofertas.

Sheinbaum realizará la primer compra

Pero el verdadero golpe mediático lo dio la funcionaria Brenda Alva Morales, directora de Gestión y Política Pública en la Secretaría de Economía, al confirmar que Claudia Sheinbaum será quien realice la primera compra del Buen Fin.

Las empresas se alistan para la temporada fuerte de año / FB: @ElBuenFin

“Nuestra presidenta hará esta primera compra a través de online… con lo que se busca que el público tenga la confianza de saber dónde están realizando sus compras. También se sumarán a las primeras compras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de diferentes estados, buscando que así se incentive esta confianza a la sociedad en las compras durante este periodo”, declaró.

Quieren más empresas y más confianza

Por su parte, Ricardo Guijon Álvarez, del Departamento de Sectores No Regulados de la SE, fue más allá al fijar una nueva meta para este 2025: alcanzar —e incluso rebasar— los 200 mil millones de pesos.

El Buen Fin comienza el 13 y termina el 17 de noviembre / FB: @ElBuenFin

“Existe la confianza de ir más allá de 200 mil millones de pesos, toda vez que hasta ahora van 5 mil empresas que sumarán al programa”, expuso.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, con miles de tiendas físicas y en línea que ofrecerán descuentos, promociones y facilidades de pago. En esta edición, además, se buscará dar un empujón especial a los productos hechos en México, como parte de una estrategia para fortalecer el consumo interno.

Más de 5 mil empresas participarán este año para una mejor recaudación / FB: @ElBuenFin