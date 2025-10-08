Vacuna BCG disponible en México: cómo y cuándo aplicarla a tu hijo

La Secretaría de Salud (SSA) anunció que la vacuna BCG estará nuevamente disponible en todo México/iStock | iStock
Laura Reyes Medrano
8 de Octubre de 2025

La Secretaría de Salud (SSA) anunció que la vacuna BCG, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis en niños, estará nuevamente disponible en todo México. Su distribución inició el 8 de octubre en todas las unidades de salud del país, con lo que se prevé que la aplicación comience en un plazo de 15 días, dentro del Esquema Nacional de Vacunación.

La vacuna BCG es utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis en niños/iStock
¿Por qué escaseó la vacuna BCG en México?

El suministro del fármaco había presentado escasez durante varios meses, situación que el pasado julio el secretario de Salud, David Kershenobich, atribuyó al cambio de ubicación de la principal compañía proveedora. Este problema no solo afectó a México, sino también a países como China y Australia.

En México, más de 3 millones de dosis permanecieron retenidas, a la espera de que la Cofepris liberara el nuevo registro sanitario tras el cambio de sitio de producción.

 

El suministro del fármaco había presentado escasez durante varios meses/iStock
¿Qué es la vacuna BCG?

La vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas del Mycobacterium bovis. Al ser inyectada, estas bacterias son capturadas por células inmunes que las procesan y las presentan a los linfocitos T, induciendo una robusta inmunidad celular con memoria. Esto simula una infección natural sin causar daño, preparando al cuerpo para defenderse rápidamente si se expone a la tuberculosis.

¿Para qué sirve la vacuna BCG?

La BCG ofrece protección crucial en niños contra formas graves de tuberculosis, como:

  • Tuberculosis meníngea (afecta el cerebro)

  • Tuberculosis miliar (afecta la sangre)

Su aplicación temprana ayuda a prevenir complicaciones graves y a fortalecer el sistema inmune frente a la enfermedad.

Su aplicación temprana ayuda a prevenir complicaciones graves/iStock
¿Dónde y cuándo aplicarla?

  • Se administra principalmente al nacer.

  • Está disponible en las unidades de salud de las instituciones del Sector Público del país.

 

