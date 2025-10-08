¿Manager de Danna y Mario Bautista detenido por fraude? Lo acusan por show fallido de Ricky Martin

Pepe Tajonar, conocido en la industria musical por representar a artistas como Danna y Mario Bautista, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude millonario relacionado con un concierto cancelado de Ricky Martin.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Gil Barrera durante una entrevista con Jessie Cervantes en Exa FM, donde explicó que el empresario enfrenta cargos por un evento que nunca se realizó, pero que sí fue vendido.

“Actualmente, tiene en sus manos la carrera de Mario Bautista. Estoy en posibilidad de confirmar que Tajonar fue detenido por haber hecho fraude con un evento, aparentemente o presuntamente, en torno a una presentación de Ricky Martin”, declaró Barrera.

Detención y proceso legal en curso

Tajonar fue arrestado el viernes pasado, justo el día en que debía presentarse a una audiencia legal. Según lo informado, el proceso legal ha alcanzado un costo superior a 40 millones de pesos, y se prevé una audiencia clave este miércoles, en el reclusorio donde se encuentra internado.

“Tajonar fue detenido y pasó el fin de semana en el Reclusorio. Ahora tendrá que dar cuentas el miércoles”, agregó Barrera.

Aunque se ha mencionado su vínculo actual con Mario Bautista, ni el cantante ni Danna han sido señalados oficialmente como implicados en el fraude, por lo que su relación con el caso se limita al entorno profesional que compartían con el empresario.

El caso Ricky Martin: la raíz del problema

El origen del conflicto legal se remonta a la cancelación del concierto que Ricky Martin ofrecería en Zacatecas durante la Feria Nacional de Zacatecas 2019 (FENAZA). Tajonar, propietario de la empresa Kasst, habría incumplido con el pago establecido en el contrato, lo que llevó a la cancelación del show y a una demanda legal por incumplimiento.

El pasado 4 de octubre, Tajonar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas, donde se encuentra en espera de su audiencia.

