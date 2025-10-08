¿Lo borran de la historia? Chivas toma decisión sobre Omar 'N'

Omar ’N’, legendario delantero de Chivas fue detenido por un presunto caso de abuso sexual infantil agravado, por lo que el foco mediático ha estado encima de él. Una de las incógnitas es la reacción del Rebaño, pues se trata del máximo goleador histórico del club.

Exposición de Omar 'N' sigue en el Estadio Akron

En el museo del Estadio Akron se ha exhibido durante varios años su playera y el balón con el que consiguió el récord de goles, por lo que una de las dudas era si quitarían lo que exponen dentro del inmueble, pues se trata de una de sus máximas leyendas.

Con información de Alfredo Olivarez, reportero de RÉCORD, el museo de Chivas todavía expone el balón, la playera y la foto de Omar ’N’ cuando rompió el récord de goles histórico de la institución. Además, algunas imágenes alrededor de los pasillos continúan en el inmueble.

¿Por qué no han quitado la exposición de Omar 'N' del Estadio Akron?

De acuerdo con Alfredo Olivarez, Chivas está a la espera de lo que pase el viernes, cuando exista una decisión, pues la intención de la institución es retirarlo en caso de que se confirme que Omar ’N’ es culpable por las acusaciones.

El caso de Omar 'N' continúa bajo investigación y las autoridades de Jalisco han reiterado su compromiso de actuar sin favoritismos ni excepciones. De confirmarse las acusaciones, el exfutbolista podría enfrentar penas severas por abuso sexual infantil agravado.

Las primeras acusaciones contra Omar ’N’ fueron interpuestas el 30 de septiembre, cuando una joven de 17 años lo denunció ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. La denunciante asegura que el exjugador abusó de ella desde 2019, cuando apenas tenía 11 años de edad, y que fue víctima de tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas.

El exfutbolista de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Selección Mexicana, Omar 'N', fue internado en un área especial dentro del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, todo debido a la gravedad del delito que se le acusa. Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco, informó el estado del exjugador, quien se encuentra recluido.

De igual forma, Hernández comentó que el reclusorio cuenta con distintas áreas, por lo que Omar 'N' se encuentra en una de mayor seguridad. La decisión es para no poner en riesgo la seguridad del exjugador, al convivir con el resto de la población carcelaria.