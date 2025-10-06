Gobernador de Jalisco sobre el caso Omar 'N': "Tiene que pagar"

Una de las noticias más inesperadas en el 2025 para el futbol mexicano sin duda alguna ha sido la detención de Omar 'N', quien es acusado de presunto abuso sexual infantil, por lo que tendrá que enfrentar un proceso legal con el destino que deba tener. Por el momento, el máximo goleador en la historia de Guadalajara se mantiene en prisión preventiva, donde se mantendrá hasta que se tenga una mejor perspectiva de la situación.

La noticia más reciente sí gira en torneo al exfutbolista; sin embargo, es protagonizada por Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, quien ha mencionado en una declaración reciente, que el hecho de ser una figura pública de su estado, no salvará a Omar de la justicia.

El delantero histórico de Chivas fue detenido recientemente | Imago7

"No habrá impunidad"

Pablo Lemus dio declaraciones directas acerca del caso de Omar 'N', asegurando que no hay ninguna intención de proteger al exjugador de Guadalajara solamente por ser una figura pública, advirtiendo que en caso de encontrarse culpable, tendrá que enfrentarse a la justicia como lo hacen todos en el estado.

"Hay otros estados de la República donde prefieren proteger a algunas personalidades; en Jalisco no se hace eso, en Jalisco si se comete un delito y más si es en contra de nuestros niños y niñas con más razón lo tiene que pagar", declaró el mandatario.

Al ser cuestionado con respecto de la información que tiene sobre el caso, su respuesta fue un poco más limitada: "No puedo dar muchos detalles porque tenemos que cuidar a la víctima, es una niña, es una menor de edad y tenemos que cuidar su identidad y todo lo que sucedió", agregó.

No habrá perdón para Omar | Imago7

"Esto demuestra que en Jalisco la ley está para cumplirse, que no hay privilegio y que quien la hace, la paga", fue la frase con la que Lemus cerró su declaración.

¿Qué pasó con Omar 'N'?