Gobernador de Jalisco sobre el caso Omar 'N': "Tiene que pagar"

El gobernador jaliciense mencionó que no habrá impunidad sobre el exjugador de Chivas

Omar 'N' ha sido capturado por presunto abuso sexual
Omar 'N' ha sido capturado por presunto abuso sexual | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
6 de Octubre de 2025

Una de las noticias más inesperadas en el 2025 para el futbol mexicano sin duda alguna ha sido la detención de Omar 'N', quien es acusado de presunto abuso sexual infantil, por lo que tendrá que enfrentar un proceso legal con el destino que deba tener. Por el momento, el máximo goleador en la historia de Guadalajara se mantiene en prisión preventiva, donde se mantendrá hasta que se tenga una mejor perspectiva de la situación.

La noticia más reciente sí gira en torneo al exfutbolista; sin embargo, es protagonizada por Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, quien ha mencionado en una declaración reciente, que el hecho de ser una figura pública de su estado, no salvará a Omar de la justicia.

El delantero histórico de Chivas fue detenido recientemente | Imago7

"No habrá impunidad"

Pablo Lemus dio declaraciones directas acerca del caso de Omar 'N', asegurando que no hay ninguna intención de proteger al exjugador de Guadalajara solamente por ser una figura pública, advirtiendo que en caso de encontrarse culpable, tendrá que enfrentarse a la justicia como lo hacen todos en el estado.

"Hay otros estados de la República donde prefieren proteger a algunas personalidades; en Jalisco no se hace eso, en Jalisco si se comete un delito y más si es en contra de nuestros niños y niñas con más razón lo tiene que pagar", declaró el mandatario.

Al ser cuestionado con respecto de la información que tiene sobre el caso, su respuesta fue un poco más limitada: "No puedo dar muchos detalles porque tenemos que cuidar a la víctima, es una niña, es una menor de edad y tenemos que cuidar su identidad y todo lo que sucedió", agregó.

No habrá perdón para Omar | Imago7

"Esto demuestra que en Jalisco la ley está para cumplirse, que no hay privilegio y que quien la hace, la paga", fue la frase con la que Lemus cerró su declaración.

¿Qué pasó con Omar 'N'?

Omar 'N', exfutbolista y máximo goleador histórico de Chivas fue arrestado en Zapopan, Jalisco, acusado de presunto abuso sexual infantil agravado. La captura se llevó a cabo el sábado 4 de octubre por parte de elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado Décimo de Control. El exjugador se encuentra en prisión preventiva, mientras se define su situación jurídica.

Festejo después de un Clásico Nacional | Imago7

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la denuncia permitió integrar una carpeta de investigación robusta, que derivó en el mandato judicial. El comunicado oficial detalla que Omar 'N' presuntamente habría abusado de una adolescente en reiteradas ocasiones, e incluso se presume que habría cometido actos similares anteriormente. Por ahora, el exfutbolista fue trasladado al penal de Puente Grande, donde permanecerá bajo custodia.

La noticia ha conmocionado al entorno deportivo nacional, pues se trata de una de las figuras más emblemáticas del Guadalajara, con 156 goles en 440 partidos, además de su paso por equipos como Cruz Azul, Atlas, León y Sporting Kansas City. También fue parte de la Selección Mexicana, disputando 67 encuentros, incluyendo la Copa del Mundo de Alemania 2006 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Se espera más información del exfutbolista | Imago7

TE PUEDE INTERESAR

Este es el equipo ideal de la jornada 12 del Apertura 2025

Noticias | 06/10/2025

Pachuca, tras vencer a Necaxa, domina en XI ideal de la jornada 12
¿Efraín Juárez se va de Pumas?

Pumas | 06/10/2025

¿Efraín Juárez se va de Pumas? Esto es lo que se sabe
¿Cómo reaccionó la prensa internacional?

Noticias | 06/10/2025

¿Cómo reaccionó la prensa internacional tras la detención de Omar ‘N’?
Te recomendamos
Willer Ditta de Cruz Azul sustituye a Yerry Mina en la convocatoria de Colombia para enfrentar a México
Futbol
Liga MX

LO ÚLTIMO

 