Pachuca, tras vencer a Necaxa, domina en XI ideal de la jornada 12

Cada vez faltan menos jornadas para que el torneo regular en la Liga MX llegue a su fin y, después de 12 fechas del campeonato mexicano, los Tuzos del Pachuca dominan el mejor equipo de la última jornada del torneo Apertura 2025.

La institución dirigida por Jaime Lozano, que tuvo una racha de seis partidos sin ganar, venció a Necaxa en esta jornada y tres jugadores, que fueron claves para el triunfo de los hidalguenses, se metieron al mejor equipo de la jornada.

Pachuca venció a Necaxa | IMAGO7

Carlos Moreno, arquero del cuadro hidalguense, Alonso Aceves, defensor, y Luis Quiñones, delantero, son los tres futbolistas de los dirigidos por Lozano, siendo el equipo que más jugadores en el equipo ideal.

Toluca y Mazatlán tienen a dos jugadores (respectivamente) en este equipo, los jugadores choriceros son Alexis Vega y Paulinho, mientras que Bryan Colula y Jordan Sierra son los futbolistas del conjunto mazatleco.

El XI Ideal de la Jornada 12 del AP25 | DataFactory

La sorpresa en este equipo es la de Ali Ávila, delantero de Querétaro, que marcó doblete frente a Puebla, Germán Berterame es el otro atacante dentro de este XI ideal.

El equipo lo completan Chivas y América, Daniel Aguirre (del Rebaño) que metió el gol que le dio la victoria al equipo rojiblanco frente a los Pumas y Brian Rodríguez, que entró frente a Santos Laguna.

América tiene a Brian Rodriguez en el equipo ideal | IMAGO7