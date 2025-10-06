¿Cómo reaccionó la prensa internacional tras la detención de Omar ‘N’?

La detención de Omar ‘N’, exjugador de las Chivas por el presunto abuso sexual a una menor de edad ha causado revuelo en las últimas horas, y a nivel internacional la acusación empieza a tener eco en diferentes partes del mundo tanto que ha sido retomado por algunos medios.

Doble Amarilla

El medio sudamericano resaltó el acontecimiento con el exjugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, donde destaca el hecho además de la figura de peso que representa de peso en el futbol mexicano

“El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por presunto abuso sexual a una menor confirmó la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco, tras un operativo en el centro de Zapopán”, resaltó en su página principal y redes sociales.

Doble Amarilla l CAPTURA

RFI

La radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial, también hizo eco, de la figura que representa, en la noticia a través de su página: “Detienen a Omar Bravo, goleador histórico del club mexicano Chivas, por abuso sexual infantil.

RFI l CAPTURA

Cadena 3

Cadena 3 Argentina difundió una nota periodística sobre lo ocurrido: “El futbolista mexicano Omar Bravo, de 45 años, fue arrestado bajo sospecha de abuso sexual en Jalisco. Las investigaciones indican que pudo haber abusado de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses”.

Cadena 3 l CAPTURA

CRN Noticias

El medio comunicación guatemalteco informó sobre su detención y su traslado a Puente Grande, Jalisco: “Autoridades capturaron al exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara Omar bravo acusado de presunto abuso sexual a una menor”.

ABC 7

El medio americano tituló con el siguiente encabezado: “Omar Bravo, futbolista mexicano, arrestado por presunto abuso infantil”, en su texto resalra la fama que ganó como jugador de las Chivas y sus participaciones internacionales.

Cabe mencionar, que la nota fue replicada desde el origen, difundida por AP, una agencia de noticias de Estados Unidos que resalta este hecho y que tiene sociedades en diversos medios de comunicación a nivel mundial, su servicio fluye en alrededor de 100 países.

Omar Bravo en AP l CAPTURA