Omar 'N' ya fue trasladado a prisión; comenzarán comparecencias

Omar 'N' ya fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, y comenzarán las comparecencias por su caso de abuso infantil. Actualmente, el exdelantero de Chivas está en condición de implicado, es decir, todavía no se le ha asignado culpa.

La detención se realizó este sábado, en Zapopan, por una presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, fueron los encargados de realizar la detención.

Hay agravantes en el caso de Omar 'N'

De acuerdo con TUDN, después del traslado del exdelantero a Puente Grande, una de las prisiones de seguridad en el Estado de Jalisco, comenzarán las comparecencias del exjugador. Además, el medio mencionado reportó que, según la Fiscalía, el implicado incurrió en más de una ocasión en esta situación, lo que sería una agravante para su caso.

Además, existe la posibilidad de que haya otra víctima además de la que realizó la acusación. Por ello, la investigación continúa su curso, aunque por ahora Omar 'N' solo está detenido en condición de "presunto implicado", mientras que sus abogados comenzarán a trabajar en la defensa que presentarán.

"La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, con un firme compromiso de procurar la justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco", se lee en el comunicado compartido por las autoridades, que de momento no han dado más detalles sobre el caso.

¿Quién fue Omar 'N' en el futbol mexicano?

El originario de Los Mochis, Sinaloa, anotó 156 goles con la playera del Guadalajara en 440 partidos disputados. También jugó en Cruz Azul, Atlas, Sporting Kansas City, Leone Negros y Sporting Kansas City en la MLS. Debutó en primera división con Chivas en 2001.

Con la Selección mexicana disputó 67 partidos y marcó 15 goles. Además, disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

