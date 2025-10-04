Se filtran audios del incidente donde Mark Sánchez fue apuñalado en Indianapolis

La madrugada del sábado se vivieron momentos de tensión en el centro de Indianápolis tras un violento incidente que dejó a dos personas heridas por arma blanca, entre ellos Mark Sánchez, exQB de la NFL. Ahora, salió a la luz el audio del despacho del 911, que revela los primeros minutos de la respuesta de emergencia y la magnitud del operativo desplegado.

En la grabación, los socorristas preguntan si existen cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque mientras se dirigen rápidamente a la escena. En medio de la comunicación, un hombre da la instrucción de cerrar el bar donde ocurrió el apuñalamiento y tratarlo como una escena del crimen: “Nadie entra ni sale”, se escucha decir.

Mark Sánchez fue apuñalado en Indianápolis | AP

Las autoridades también mencionan que hay cámaras en un callejón próximo al sitio del incidente, material que podría resultar clave en la investigación durante los próximos días.

Otro fragmento del audio revela la sospecha inicial de que había más de una víctima. “Parece que dos personas han sido apuñaladas”, dice una voz en la transmisión, lo que coincide con el reporte oficial emitido posteriormente por la policía, que confirmó que una persona sufrió heridas de arma blanca, mientras otra presentó laceraciones graves.

El caso involucró a un hombre identificado como Mark Sánchez, quien fue trasladado al hospital en condición estable tras el ataque ocurrido alrededor de las 12:30 a.m. del sábado.

Sin embargo, horas más tarde, las autoridades anunciaron su arresto bajo los cargos de agresión con lesiones, entrada ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública, lo que añade un giro inesperado al suceso.

Hasta el momento, las autoridades continúan revisando las grabaciones de seguridad y recabando testimonios para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

