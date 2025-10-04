Minnesota Vikings vs Cleveland Browns: ¿Dónde ver la Semana 5 de la NFL?

Minnesota y Cleveland se veran las caras en Londres en el inicio de la jornada dominical de la NFL

REDACCIÓN RÉCORD
4 de Octubre de 2025

Este domingo, Londres vibra con el duelo entre Vikings y Browns, un duelo vital para ambos equipos correspondiente a la Semana 5 de la temporada 2025 de la NFL, uno de los tantos duelos que la temporada que se disputará fuera de Estados Unidos, siendo Londres la sede de este juego.

Vikings llega mermado

Por tercera semana consecutiva, JJ McCarthy estará fuera de actividad debido a una lesión, por lo que Carson Wentz estará a cargo de los controles a la ofensiva.

En defensa, el line backer Andrew Van Ginkel, uno de sus pilares, nuevamente será baja por un problema en el cuello.

Browns ponen sus fichas en Gabriel

Tras cuatro semanas, Kevin Stefanski decidió hacer un cambio y sentó a Joe Flacco y Dillon Gabriel, novato tomado en la tercera ronda, será el mariscal de campo titular.

Con una marca de 1-3, Cleveland sabe que es momento de intentar revertir la situación y ahora será Gabriel quién buscará hacer al equipo más competitivo.

¿Dónde ver Minesotta Vikings vs Cleveland Browns?

  • Fecha: domingo 5 de octubre
  • Hora: 07:30 horas del centro de México
  • Lugar: Tottenham Hotspur Stadium, Londres
  • Dónde ver: DAZN, NFL Sunday Ticket

