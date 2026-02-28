Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados

México ganó medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados 2026 celebrada en Montreal, Canadá, dentro de la prueba de equipo mixto 3m y 10m. El conjunto nacional, integrado por Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez, sumó 460.85 puntos para subir al podio en la primera parada del serial internacional de la temporada.

El equipo mexicano quedó a 8.55 unidades de China, que se llevó el oro con 469.40 puntos, mientras que Rusia obtuvo el bronce con 426.30. Con este resultado, México reafirma su protagonismo internacional en los clavados y confirma el gran momento que atraviesa una de las generaciones más competitivas del país.

Tabla final de la competencia en la que los mexicanos ganaron la plata | Captura de pantalla

México conquista plata en equipo mixto 3m y 10m en Montreal

La competencia se disputó en formato de final directa con la participación de 10 equipos. México mantuvo ejecuciones sólidas a lo largo de sus ocho saltos, destacando la combinación entre la experiencia olímpica de Gabriela Agúndez y el talento consolidado de Osmar Olvera y Randal Willars, junto al crecimiento competitivo de Aranza Vázquez.

China, representada por Jiyuan Zheng, Rengie Zhao, Jiaxi Cui y Jia Chen, volvió a demostrar su dominio histórico en los clavados al imponerse en la prueba mixta. Sin embargo, el representativo mexicano se mantuvo siempre en la pelea por el primer lugar, cerrando con una puntuación que dejó clara su competitividad rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Podio en el Mundial de Clavados | Captura de pantalla

Esta medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal fortalece el proceso del equipo nacional de cara a futuras competencias del ciclo olímpico, consolidando a México como una potencia constante en pruebas sincronizadas y mixtas a nivel mundial.

Mexicanos avanzan a finales individuales y van por más medallas

En la jornada preliminar, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya aseguraron su lugar en la final de trampolín 3 metros individual. Olvera avanzó en cuarto sitio con 448.50 puntos, mientras que Celaya clasificó en décimo lugar con 415.20, manteniendo vivas las aspiraciones de sumar más preseas para la delegación mexicana.

Selfie de los competidores mexicanos con la medalla conseguida | X: @conadeoficial