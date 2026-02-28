Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados

Los atletas mexicanos esperando por el resultado | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia 07:45 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los mexicanos se llevaron el segundo puesto en una gran actuación en la competencia mundial de la disciplina

México ganó medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados 2026 celebrada en Montreal, Canadá, dentro de la prueba de equipo mixto 3m y 10m. El conjunto nacional, integrado por Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez, sumó 460.85 puntos para subir al podio en la primera parada del serial internacional de la temporada.

El equipo mexicano quedó a 8.55 unidades de China, que se llevó el oro con 469.40 puntos, mientras que Rusia obtuvo el bronce con 426.30. Con este resultado, México reafirma su protagonismo internacional en los clavados y confirma el gran momento que atraviesa una de las generaciones más competitivas del país.

Tabla final de la competencia en la que los mexicanos ganaron la plata | Captura de pantalla

México conquista plata en equipo mixto 3m y 10m en Montreal

La competencia se disputó en formato de final directa con la participación de 10 equipos. México mantuvo ejecuciones sólidas a lo largo de sus ocho saltos, destacando la combinación entre la experiencia olímpica de Gabriela Agúndez y el talento consolidado de Osmar Olvera y Randal Willars, junto al crecimiento competitivo de Aranza Vázquez.

China, representada por Jiyuan Zheng, Rengie Zhao, Jiaxi Cui y Jia Chen, volvió a demostrar su dominio histórico en los clavados al imponerse en la prueba mixta. Sin embargo, el representativo mexicano se mantuvo siempre en la pelea por el primer lugar, cerrando con una puntuación que dejó clara su competitividad rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Podio en el Mundial de Clavados | Captura de pantalla

Esta medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal fortalece el proceso del equipo nacional de cara a futuras competencias del ciclo olímpico, consolidando a México como una potencia constante en pruebas sincronizadas y mixtas a nivel mundial.

Mexicanos avanzan a finales individuales y van por más medallas

En la jornada preliminar, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya aseguraron su lugar en la final de trampolín 3 metros individual. Olvera avanzó en cuarto sitio con 448.50 puntos, mientras que Celaya clasificó en décimo lugar con 415.20, manteniendo vivas las aspiraciones de sumar más preseas para la delegación mexicana.

Selfie de los competidores mexicanos con la medalla conseguida | X: @conadeoficial

La actividad continuará con varias finales clave: plataforma sincronizada femenil con Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez; trampolín 3m sincronizado varonil con Juan Celaya y Osmar Olvera; plataforma varonil individual con Randal Willars y Kevin Berlín; y trampolín 3m femenil con María Fernanda García y Aranza Vázquez, donde México buscará ampliar su cosecha de medallas en Montreal.

Últimos videos
Lo Último
07:45 Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados
02:07 Estados Unidos e Israel atacan Irán; Donald Trump confirma bombardeo
01:19 Portada RÉCORD 28 de febrero de 2026
01:18 ¿Gilberto Mora está cerca de regresar? Esto dijo 'El Loco' Abreu, técnico de Xolos
01:03 Efraín Juárez resalta la humildad de Pumas tras empate ante Xolos
00:45 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 8 del Clausura 2026
00:44 ¡Súper Sábado! América, Chivas y Cruz Azul con compromisos importantes en la Jornada 8 del Clausura 2026
00:27 Pumas registra una derrota en sus últimos 12 partidos de Liga MX en torneo regular
00:26 ¿Cuál es la maldición de Mick Jagger? La mala fortuna del frontman de los Rolling Stones
23:56 ¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados
Otros Deportes
28/02/2026
Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados
Estados Unidos e Israel atacan Irán; Donald Trump confirma bombardeo
Contra
28/02/2026
Estados Unidos e Israel atacan Irán; Donald Trump confirma bombardeo
Portada RÉCORD 28 de febrero de 2026
Portada del día
28/02/2026
Portada RÉCORD 28 de febrero de 2026
¿Gilberto Mora está cerca de regresar? Esto dijo 'El Loco' Abreu, técnico de Xolos
Futbol
28/02/2026
¿Gilberto Mora está cerca de regresar? Esto dijo 'El Loco' Abreu, técnico de Xolos
Efraín Juárez resalta la humildad de Pumas tras empate ante Xolos
Futbol
28/02/2026
Efraín Juárez resalta la humildad de Pumas tras empate ante Xolos
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 8 del Clausura 2026
Futbol
28/02/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 8 del Clausura 2026