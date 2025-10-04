NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver New England Patriots vs Buffalo Bills?

La NFL entró a su Semana 5 y varios equipos comenzaron a mostrar de qué están hechos. Los Buffalo Bills se convirtieron en el gran favorito en la Conferencia Americana, no sólo por su récord perfecto (4-0), sino por el mal momento que comenzaron a vivir varios contendientes. Es por eso, que el duelo de la División Este estará lleno de emociones.

Por su parte, los New England Patriots comenzaron la campaña como terminaron la anterior, con un proceso de reconstrucción. Drake Maye y compañía lucieron un tanto mejor con Mike Vrabel, pero aún están lejos de sus mejores años.

Bills | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Josh Allen y los suyos vencieron sin muchos problemas en la Semana 4 a los New Orleans Saints, aunque la defensiva no estuvo del todo bien. Actualmente, el conjunto de los Bills es el segundo peor en defensiva terrestre, con 164.3 yardas por partido.

Sin embargo, en ofensiva total, Buffalo es de los mejores de toda la NFL. En yardas totales, los Bills son el segundo mejor equipo; además de serlo también en puntos por partido. Sean McDermott y su equipo consiguieron lucir de gran manera en sus primeros cuatro juegos de la campaña.

Patriots | AP

Por su parte, los New England Patriots encontraron un orden en la defensiva, aunque aún no logran ser de élite. Harold Landry III es el hombre más activo para los Patriotas, pues cuenta con un total de 3.5 capturas en la campaña.

En la ofensiva, sin ser espectaculares, también encontraron un orden. Josh McDaniels, coordinador ofensivo, se convirtió de gran ayuda para Maye y el cuerpo de receptores, que aunque carecen de jugadas explosivas, su nivel subió con respecto a la campaña anterior.

Bills | AP

Los duelos del año pasado

En la Temporada 2024, ambos equipos se llevaron un partido cada uno. El primer duelo terminó con la victoria de los Bills, sin embargo, el segundo fue para los de Nueva Inglaterra; aunque con algunas complacencias de Buffalo. En aquella ocasión, el mariscal de campo fue Mitchell Trubisky y no Josh Allen.

¿Cuándo y dónde ver New England Patriots vs Buffalo Bills?

Fecha: Domingo 5 de octubre

Horario: 18:20 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Highmark Stadium, Buffalo, Estados Unidos

Transmisión: ESPN y DAZN

Patriots | AP