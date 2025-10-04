Ravens descartan a Lamar Jackson para el partido contra los Texans

Lamar Jackson fue descartado para el partido de Baltimore contra Houston el domingo después de perderse una semana completa de prácticas debido a una lesión en el tendón de la corva.

Lamar Jackson Lesionado I P

¿Qué le pasó a Lamar Jackson?

Jackson tuvo que abandonar el partido del fin de semana pasado en Kansas City en la segunda mitad. Cooper Rush ahora está en posición de ser titular para los Ravens, que han perdido nueve de sus últimos 11 partidos sin Jackson. El dos veces MVP solo se ha perdido un partido desde el inicio de la temporada 2023: un encuentro de la Semana 17, cuando Baltimore tenía poco en juego.

Lamar Jackson y Mahomes I AP

Baltimore también descartó al linebacker All-Pro Roquan Smith (isquiotibiales), al cornerback All-Pro Marlon Humphrey (pantorrilla) y al fullback All-Pro Patrick Ricard (pantorrilla) para este fin de semana, así como al cornerback Chidobe Awuzie (isquiotibiales). El safety estrella Kyle Hamilton (ingle) se perdió los entrenamientos del jueves y viernes y es cuestionable para el partido.

El linebacker Odafe Oweh (ojo), el tackle Ronnie Stanley (tobillo) y el receptor Tez Walker (oblicuo) también están en duda. El linebacker Kyle Van Noy (isquiotibiales) participó plenamente en los entrenamientos del jueves y viernes tras perderse los dos últimos partidos.

Lamar Jackson tras lesión I AP

Rush fue titular en ocho partidos con Dallas la temporada pasada en lugar de Dak Prescott, y ahora los Ravens (1-3) recurren a él en un momento en que su temporada corre el riesgo de descarrilar. Tienen este partido y un enfrentamiento con Los Angeles Rams, ambos en casa, antes de una fecha libre muy necesaria.

“Ya he pasado por esto antes”, dijo Rush el viernes. “Siempre que un quarterback franquicia se lesiona, la sensación es de que se cae el cielo dondequiera que estés. Es normal, y si tienes que salir el domingo y hacer lo que tienes que hacer, es bueno saber que tuviste toda una semana para prepararte, así que cosas así son buenas”.

Duelo de Ravens vs Kansas City I AP