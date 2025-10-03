J.J. McCarthy fuera por tercera semana consecutiva

El mariscal de campo, J.J. McCarthy, de segundo año, que se perdió toda su temporada de novato después de una cirugía de rodilla, fue descartado el viernes antes del juego de Minnesota contra los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo.

McCarthy en Minnesota | AP

¿Cómo va el proceso de McCarthy?

McCarthy se lesionó el tobillo en el tercer cuarto de la derrota de Minnesota por 22-6 ante Atlanta en la Semana 2 y no ha regresado a practicar.

AP

El entrenador Kevin O'Connell dijo esta semana que el objetivo era facilitar el regreso de McCarthy a los entrenamientos antes de la semana de descanso. Advirtió: "Queremos ser muy inteligentes y asegurarnos de que el esguince de tobillo se recupere por completo".

Carson Wentz será titular por tercera vez, mientras los Vikings buscan evitar perder ambos lados de su histórica gira . Son el primer equipo de la NFL en jugar partidos internacionales consecutivos en diferentes países.

Mariscal J.J McCarthy | AP

Temporada llena de bajas

Minnesota perdió 24-21 ante Pittsburgh en Dublín la semana pasada, cuando Wentz lanzó para 350 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. También fue capturado seis veces.

Los Vikings no contarán con tres titulares de la línea ofensiva. El tackle derecho Brian O'Neill (rodilla), el centro Ryan Kelly (conmoción cerebral) y el guardia izquierdo Donovan Jackson (muñeca) fueron descartados el viernes. Michael Jurgens (isquiotibiales), quien reemplazó a Kelly contra los Steelers, también fue descartado. Como se esperaba, el apoyador Andrew Van Ginkel (cuello) también se perderá el partido del domingo.

Los Vikings tendrán su semana de descanso la próxima semana antes de recibir a los Philadelphia Eagles en la Semana 7. Minnesota estuvo en Inglaterra toda la semana tras jugar contra los Steelers en Irlanda. Su récord histórico en Londres es de 4-0 , donde jugarán por tercera vez en cuatro años.

J.J. McCarthy en NFL | AP