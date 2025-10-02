San Francisco 49ers de la mano de Mac Jones vencen a los Rams en tiempos extras

Los 49ers dan la campanada. San Francisco llegó al partido de Semana 5 ante su rival división los Rams, con múltiples bajas incluyendo su QB, su defensivo estrella y dos receptores y aun así, logró llevarse una victoria que los pone líderes de división.

Con una buena actuación de Mac Jones, y una gran defensiva, los Niners lograron sobreponerse a las lesiones y llevarse la victoria en tiempo extra por marcador de 26-23.

Consiguieron el triunfo | AP

¿STAFFORD MVP?

Matthew Stafford sigue demostrando su mejor nivel. El veterano comandó una gran ofensiva que, a pesar de que sus compañeros tuvieron varios errores, el QB logró sobreponerse a estos errores y casi comandar a su equipo a una victoria. Con 30 pases completados para 389 yardas y tres anotaciones el QB demostró estar entre los mejores de la NFL.

Al final, fue el juego terrestre el que le falló a los Rams pues, a pesar de sumar 78 yardas, en la jugada clave (una 4ta y 1 en tiempo extra), no pudieron avanzar y el partido terminó a favor de San Francisco.

Stafford sigue brillando | AP

Mac Jones brilló

Los Niners tuvieron que ir con Mac Jones como mariscal de campo por tercera ocasión en la temporada debido a una nueva lesión de Brock Purdy. El ex de los Patriots y Jaguars, volvió a brillar tal y como lo hizo ante Cardinals y los Saints, o al menos no le costó la derrota a su equipo.

El QB terminó el partido con 33 pases completados de 49 intentos para 342 yardas y dos pases de anotación. Con esto llegó a 905 yardas, seis anotaciones y sólo una intercepción, destacando bajo el mando de Kyle Shanahan.

El único pero para el mariscal es que, sufrió un par de golpes y uno de ellos lo dejó varios minutos en el terreno de juego con una aparente lesión. Aunque logró regresar, queda ver cómo evoluciona de cara al siguiente partido.

Tuvo un buen juego | AP

Errores de los Rams

Más allá de la buena actuación de los Niners, la realidad es que, los Rams se dispararon en el pie con tres claros errores a lo largo del encuentro. Primero Blake Corum dejó caer un balón provocando un balón suelto que la defensiva de los Niners recuperó.

Más tarde, Joshua Karty volvió a costarle puntos a su equipo errando no sólo un gol de campo, sino que también un punto extra. Es decir, el pateador dejó en el campo cuatro puntos, aunque al final logró anotar el gol de campo que los mandó a tiempo extra.

Finalmente, estuvo el error de Kyren Williams. El corredor de los Rams soltó el balón en la yarda 1 de los Niners dentro del último minuto de juego dejando prácticamente seis puntos y la victoria en el terreno de juego.

La defensiva de los Niners recuperó dos fumbles | AP

Ahora ambos equipos tendrán 10 días de descanso antes de sus siguientes encuentros. Los Niners deberán visitar a uno de los candidatos a representar la NFC en el Super Bowl en los Bucaneros, mientras que los Rams se enfrentarán a los Ravens quienes quizá estén sin Lamar Jackson como mariscal.

Con este resultado, la División Oeste mantiene el mismo líder. Los Niners se alejaron con un récord de 4-1 mientras que los Rams cayeron a tercer puesto con un récord de 3-2.

Así quedó la división | AP