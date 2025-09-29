Tyreek Hill sufre terrible lesión y queda fuera del partido entre New York Jets y Miami Dolphins

El receptor abierto estrella del equipo de Florida tuvo que dejar el partido en el tercer cuarto

Hill abandonó el terreno de juego | AP
Emiliano Arias Pacheco
29 de Septiembre de 2025

Las lesiones no cesan en la NFL. En el Monday Night Football de la Semana 4, Tyreek Hill, receptor abierto de los Miami Dolphins, abandonó el juego en el tercer cuarto tras una terrible lesión ante los New York Jets.

Hill recibió realizó una recepción tras un buen pase de Tua Tagovailoa, sin embargo, recibió una tacleada por parte del safety Malachi Moore. 'El Cheetah' apoyó su pierna izquierda fuera del campo, por lo que el peso de cuerpo hizo una especie de palanca en ella.

 

 

Directo al hospital

Después de la lesión, Tyreek Hill salió del partido en camilla para después ser trasladado al hospital. Pese a lo fuerte de las imágenes, los Delfines descartaron una lesión en la rodilla, aunque su participación en la Temporada 2025 pende de un hilo.

"Tyreek Hill ha sido descartado por una lesión de rodilla. Está siendo trasladado a un hospital local para realizarle imágenes, evaluación y observación", comentó el equipo por medio de sus redes sociales.

Tyreek Hill | AP
¿Cómo van los Miami Dolphins?

Los Miami Dolphins se encuentran en una posición complicada dentro de su división. El Este de la Americana es de los Buffalo Bills gracias a su gran consistencia, mientras que los demás equipos mostraron un arranque irregular.

Al momento, el equipo de Mike McDaniel cuenta con una marca de 0-3, aunque podría conseguir su primera victoria ante los Jets. El conjunto de los Miami Dolphins está con la victoria parcial 10-24 sobre los de Nueva York.

Tyreek Hill | AP
La temporada de Hill

El receptor abierto no tuvo el mismo éxito con los Dolphins que con los Kansas City Chiefs. Tyreek Hill comenzó la temporada de manera lenta; con tan solo 15 recepciones, 198 yardas y un touchdown.

Tyreek Hill | AP
Malik Nabers de Giants sale en camilla contra Chargers por lesión de rodilla
NFL

