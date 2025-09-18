Buffalo mantiene el invicto con victoria sobre Miami

Arrancó una nueva semana de NFL con un resultado muy similar. Los Buffalo Bills mantienen la racha invicta no sólo en la nueva temporada sino que también ante los Miami Dolphins. Con un marcador de 31-21 en el Thursday Night Football, Buffalo llegó a tres victorias en la temporada y se afianzan como uno de los grandes candidatos al título.

Josh Allen demostró el porqué fue elegido MVP la temporada pasada. Con tres pases de anotación y 213 yardas por aire, el mariscal de campo comandó la victoria. Ya en el cuarto cuarto, una intercpeción a Tua Tagovailoa selló el triunfo para los Bills.

Tuvo 3 anotaciones | AP

Dominio ante los Dolphins

El resultado a favor también significó la séptima victoria para los Bills frente a los Dolphins. Bajo el mando de Josh Allen, el equipo suma 13 victorias y sólo dos derrotas, de echo, en sus últimos 15 enfrentamientos, los Bills suman 14 victorias demostrando su dominio ante el cuadro de Florida.

El triunfo de los Bills llegó en gran parte gracias a un castigo de rudeza al pateador. En el cuarto parcial, con el marcador empatado a 21 Buffalo despejó y abrió la puerta para que Miami tomara la delantera, sin embargo, un golpe al pateador le dio el 1ro y 10 a Buffalo con lo que lograron anotar y ponerse adelante en el partido de nueva cuenta.

Dominan a Miami | AP

La mejor cara de Miami

A pesar de la derrota, los Dolphins demostraron una mejora. La semana pasada se quedaron a nada de llevarse el triunfo ante los Patriots, hoy también pelearon hasta el final y de no ser por el error de Tua, que significó su quinta intercepción en tres partidos, quizá habrían mandado el partido a tiempo extra. El mariscal de campo sumó 146 yardas por aire y dos anotaciones, una de ellas siendo para Tyreek Hill quien en cinco recepciones sumó 49 yardas para su segundo mejor juego de la temporada.

Ahora ambos equipos tendrán 10 días antes de enfrentar su siguiente partido. Los Bills se medirán a los Saints que llegan como víctimas, mientras que Miami tendrá otro duelo divisional midiéndose a los Jets.

Hill sigue apareciendo | AP