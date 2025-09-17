Khalil Mack será baja para los Chargers por lesión

Siguen cayendo lesionados. Como es común en la NFL, las lesiones empiezan a afectar a los equipos y tras sólo dos semanas de juegos, ya varias estrellas han sido víctimas de ello. La más reciente es el defensivo estrella de Los Ángeles Chargers, Khalil Mack.

El veterano de 34 años salió lesionado en la primera parte del encuentro de lunes por la noche ante los Raiders de Las Vegas por una lesión en el codo. El defensivo tuvo que dejar el terreno de juego y para la segunda parte regresó con el brazo vendado

Se lastimó el codo | AP

Será baja varias semanas

Un par de días más tarde, los Chargers confirmaron lo que se esperaba, Mack sufrió una luxación de codo. Sin embargo, afortunadamente para el equipo de Los Ángeles el veterano evitará la cirugía y podrá regresar para la recta final de temporada y posiblemente la postemporada.

El tiempo de recuperación de este tipo de lesiones varia yendo desde las tres semanas hasta varios meses. Lo que se espera es que Mack sea puesto en la lista de reserva por lo que, por lo menos se perderá cuatro partidos. En el mejor de los casos, el defensivo volvería para la Semana 7 cuando el equipo se enfrente a los Colts de Indianápolis.

Se perderá varias semanas | x @nfl

Los números de Mack

Desde su llegada a la NFL en el 2014 Mack ha sido uno de los mejores defensivos en la liga. Aunque su producción bajó un poco en los últimos años con los Chargers ya suma 34 capturas, 4 balones sueltos y 21 pases defendidos, siendo una de las figuras del equipo.

Ha sido de las figuras | AP