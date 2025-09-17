Justin Fields, descartado para el partido ante Buccaneers por conmoción cerebral

El mariscal de campo de los New York Jets, Justin Fields, fue descartado para el partido del domingo en Tampa Bay por una conmoción cerebral, y Tyrod Taylor será titular contra los Buccaneers.

El entrenador Aaron Glenn anunció la decisión el miércoles antes del primer entrenamiento de los Jets esta semana. Fields permanece en el protocolo de conmociones cerebrales tras lesionarse al final de la derrota de los Jets por 30-10 ante Buffalo el domingo pasado.

¿Qué le pasó a Justin Fields?

Fields cayó hacia atrás tras ser capturado por Joey Bosa en el último cuarto y la parte trasera de su casco golpeó el césped. Estuvo en el suelo unos instantes antes de poder levantarse y marcharse por sus propios medios.

¿Quién es Tyrod Taylor, suplente de Fields?

Taylor, de 36 años, será titular por primera vez desde que lo hizo en cinco juegos para los Giants en 2023.

Taylor se perdió los tres partidos de pretemporada de los Jets por una lesión de rodilla que requirió cirugía, pero a Glenn no le preocupa que su rendimiento se vea comprometido. Taylor completó 7 de 11 pases para 56 yardas en lugar de Fields contra los Bills, incluyendo un pase de touchdown de 5 yardas a Jeremy Ruckert.

Taylor, quien firmó un contrato de dos años con los Jets el año pasado para ser el suplente de Aaron Rodgers, tiene 58 titularidades en su carrera en la NFL.