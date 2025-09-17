Justin Fields, descartado para el partido ante Buccaneers por conmoción cerebral

El quarterback de los New York Jets no estará disponible para el encuentro frente a Tampa Bay

Justin Fields, descartado para el partido ante Buccaneers por conmoción cerebral
Justin Fields, descartado para el partido ante Buccaneers por conmoción cerebral | AP
Associated Press (AP)
17 de Septiembre de 2025

El mariscal de campo de los New York Jets, Justin Fields, fue descartado para el partido del domingo en Tampa Bay por una conmoción cerebral, y Tyrod Taylor será titular contra los Buccaneers.

AP

El entrenador Aaron Glenn anunció la decisión el miércoles antes del primer entrenamiento de los Jets esta semana. Fields permanece en el protocolo de conmociones cerebrales tras lesionarse al final de la derrota de los Jets por 30-10 ante Buffalo el domingo pasado.

¿Qué le pasó a Justin Fields? 

Fields cayó hacia atrás tras ser capturado por Joey Bosa en el último cuarto y la parte trasera de su casco golpeó el césped. Estuvo en el suelo unos instantes antes de poder levantarse y marcharse por sus propios medios.

AP

¿Quién es Tyrod Taylor, suplente de Fields? 

Taylor, de 36 años, será titular por primera vez desde que lo hizo en cinco juegos para los Giants en 2023.

Taylor se perdió los tres partidos de pretemporada de los Jets por una lesión de rodilla que requirió cirugía, pero a Glenn no le preocupa que su rendimiento se vea comprometido. Taylor completó 7 de 11 pases para 56 yardas en lugar de Fields contra los Bills, incluyendo un pase de touchdown de 5 yardas a Jeremy Ruckert.

AP

Taylor, quien firmó un contrato de dos años con los Jets el año pasado para ser el suplente de Aaron Rodgers, tiene 58 titularidades en su carrera en la NFL.

 

TE PUEDE INTERESAR

Baja sensible para Cincinnati

Bengals | 15/09/2025

¡Confirmado! Joe Burrow será operado y estará tres meses fuera
Jayden Daniels está en duda con los Commanders

Redskins | 15/09/2025

Jayden Daniels está en duda con los Commanders para enfrentar a Raiders por lesión de rodilla
Carlie Irsay-Gordon, la dueña de los Indianapolis Colts que baja a la cancha para aprender las jugadas

Colts | 15/09/2025

Carlie Irsay-Gordon, la dueña de los Indianapolis Colts que baja a la cancha para aprender las jugadas
Te recomendamos
Tom Brady causa polémica en la NFL por conflicto de intereses
NFL

LO ÚLTIMO

 