Tampa Bay Buccaneers vence a los Houston Texans en emocionantes dos minutos finales

Los Houston Texans y los Tampa Bay Buccaneers protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la semana dos de la temporada regular en la NFL cuando, en un intercambio de ventaja en los últimos, los Bucs se terminaron llevando la victoria.

El primer cuarto empezó de forma alentadora para los Texans, quienes comenzaron ganando gracias a un pase de anotación de C.J. Stroud a Nick Chubb, Baker Mayfield y la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers respondieron con un touchdown, pero los equipos especiales lograron un gol de campo para que los de Houston ganaran el primer cuarto.

Imágenes del Tampa Bay vs Houston | AP

Antes de que terminara la primera mitad, Tampa volvió a poner puntos para tomar la ventaja 14-10, marcador que se mantuvo hasta la mitad del último cuarto, cuando Texans puso tres para su cuenta gracias a un gol de campo.

Imágenes del Tampa Bay vs Houston | AP

Después de dos grandes series defensivas, los Texans por fin lograron volver a anotar gracias a un acarreo de Nico Collins, pero dejaron poco más de dos minutos para que Baker Mayfield consiguiera otro touchdown para dejar seis segundos en el reloj y sellar la victoria con un solo puntos de diferencia.

Los Texans intentaron hacer el esfuerzo con la patada de regreso, pero el reloj quedó en cero segundos, lo que ya no dio tiempo para otra jugada y se terminó concretando la victoria para los Bucs.

Imágenes del Tampa Bay vs Houston | AP