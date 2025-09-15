¡Confirmado! Tom Brady saldrá del retiro una vez más para jugar junto a Gronkowski

Tom Brady, exmariscal de campo y siete veces campeón del Super Bowl, saldrá por segunda vez del retiro, aunque en esta ocasión no será en la NFL. Según información de Adam Schefter, Brady participará en el Fanatics Flag Football Classic, un torneo competitivo de flag football que se celebrará durante la Riyadh Season en Arabia Saudita, el 21 de marzo de 2026.

En el evento, Brady compartirá el campo con estrellas como Saquon Barkley, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Maxx Crosby, Rob Gronkowski, Sauce Gardner y Myles Garrett, entre otros. Será la primera aparición de Brady en el 'futbol americano' desde su retiro, en 2023, pero ahora en esta nueva modalidad que en 2028 se convertirá en deporte olímpico.

Brady 'saldrá del retiro' para 2026. | AP

El torneo contará con tres equipos entrenados por reconocidos entrenadores de la NFL: Kyle Shanahan, Pete Carroll, Sean Payton, estos dos últimos ganadores del trofeo Vince Lombardi en por lo menos una ocasión.

Brady hará oficial su participación durante la transmisión del Monday Night Football de este lunes, en el partido entre Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders, franquicia de la cual es dueño minoritario.

