Tom Brady critica error de Patrick Mahomes: “Fue doloroso de ver”

El duelo entre Chiefs y Eagles dejó una de las imágenes más comentadas de la Semana 2 en la NFL: el error de Patrick Mahomes en un pase clave que, de acuerdo con Tom Brady, marcó la diferencia en el cierre del encuentro.

Chiefs comienza con dos derrotas la temporada | AP

El exmariscal de campo, ahora comentarista de Fox Sports, no pudo ocultar su sorpresa cuando Mahomes falló un envío sencillo a un Tyquan Thornton totalmente desmarcado con poco más de cuatro minutos por jugar. La acción pudo haber significado un touchdown que cambiara el rumbo del partido, pero el ovoide se fue largo y la oportunidad se esfumó.

On the Thornton missed opportunity. To me Mahomes looks like he is surveying Kelce’s out. Maybe Juju’s dig route at some point . He sees Blakenship coming down to cover Kelce’s out. Blakenship collides with Adore Jackson. Thornton wide open. Mahomes pumps, slides left, resets,… pic.twitter.com/jWHapkRZ8D — Nick Jacobs (@Jacobs71) September 15, 2025

“Thornton completamente solo. Oh no, eso los metía de lleno en el juego. Fue doloroso de ver”, expresó Brady durante la transmisión.

Aunque Mahomes se reivindicó poco después con un pase de 49 yardas al mismo Thornton para acercar a los Chiefs en el marcador, el tiempo perdido resultó determinante. Los Eagles aprovecharon su siguiente posesión para consumir el reloj y sellar la victoria.

Tom Brady, analista de NFL para FOX | AP

El tropiezo llega en un momento delicado para Kansas City, que arrastra un inicio de campaña irregular. Con un calendario complicado por delante, los actuales campeones de la AFC no pueden permitirse fallos como este, especialmente cuando incluso leyendas como Brady señalan la magnitud de los errores.

Mahomes y compañía tendrán la oportunidad de redimirse el próximo domingo en el Sunday Night Football, cuando visiten a los Giants en Nueva York.

Mahomes llega a tres derrotas al hilo por primera vez | AP