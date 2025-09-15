¿Vuelve el GOAT? Tom Brady ilusiona a los aficionados con jugar 'un año más' en la NFL

El retiro de Tom Brady parece no ser suficiente para apagar la ilusión de millones de aficionados. El legendario mariscal de campo, hoy con 48 años, encendió las redes sociales al dejar entrever —aunque en tono de broma— la posibilidad de volver un año más a la NFL.

Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl | AP

Durante la transmisión de la Semana 2, Brady coincidió en cabina con su excompañero y amigo Rob Gronkowski, quien también se desempeña como comentarista. Ambos aprovecharon un momento para revivir viejos tiempos, lanzando algunos pases que recordaron la histórica conexión entre el “12” y su mejor ala cerrada.

El momento se volvió viral cuando Brady compartió en su cuenta de X un mensaje acompañado de imágenes: “¿Un año más? @RobGronkowski”, desatando una ola de comentarios y especulación entre sus seguidores.

Tom Brady y un anuncio importante ¿Vuelve del retiro?

La situación cobró aún más interés luego de que el ex mariscal de campo, hoy comentarista de FOX y dueño minoritario de Las Vegas Raiders, revelara que este lunes hará un anuncio “muy especial”, preparado desde hace tiempo y que lo tiene entusiasmado. El anuncio se dará durante la transmisión del Monday Night Football entre Chargers y Raiders.

Aunque algunos aficionados sueñan con un regreso a los emparrillados, la posibilidad es prácticamente nula. La NFL no permitiría su registro como jugador al ser accionista de los Raiders, por lo que lo más probable es que se trate de un proyecto personal o relacionado a sus nuevos negocios.

Brady se volvió dueño minoritario de Las Vegas Raiders | AP