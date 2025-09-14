En un duelo de goles de campo, Atlanta Falcons derrota a Minnesota Vikings en Sunday Night

En un partido en el que las defensivas, los pateadores de despeje y los goles de campo dominaron, Atlanta Falcons se alzó con la victoria ante Minnesota Vikings 22-6. Los quarterbacks de la clase del Draft del 2024, J.J. McCarthy y Michael Penix Jr., no brillaron lo suficiente, pero fue el de Minnesota quien cometió más errores en el partido.

Desde el primer cuarto, las defensivas establecieron condiciones, pero fueron los Halcones quienes rompieron el cero con el primer gol de campo de John Parker Romo. Tras ese primer acierto, McCarthy se mostró bastante errático y sin mucha ayuda por su línea, ya que sufrió seis capturas en todo el partido.

Figura | AP

Balones perdidos: la gran diferencia

Después de que el partido se mantuvo en el alambre, el primer gran error del partido llegó por parte de Atlanta. Drake London perdió el balón tras una gran jugada defensiva de Erik Wilson, aunque los Vikingos no aprovecharon dicho error.

En el segundo cuarto, J.J. McCarthy cometió la primera de sus tres pérdidas de balón en el partido. El exquaerterback de los Wolverines de Michigan lanzó una intercepción en un pase que era dirigido a Jalen Nailor, sin embargo, Billy Bowman Jr. se robó ese balón en el aire.

En la segunda mitad, McCarthy recibió otra captura y soltó el balón, lo que le permitió a la asfixiante defensiva de Atlanta recuperarlo. Las trincheras fueron ampliamente dominadas por los Halcones, gracias a la explosión de los tackles y de los linebackers del equipo de Atlanta.

Presionado | AP

El primer y único touchdown y la última intercepción

Con una defensiva de Minnesota exhausta, la ofensiva de Atlanta aprovechó para anotar, pero no gracias a su mariscal de campo, sino a sus corredores. Bijan Robinson tuvo una noche espectacular con 143 yardas por tierra y 25 más por recepción; pero fue el segundo corredor, Tyler Allgeier, quien anotó el único touchdown del juego, además de 76 yardas por tierra y cuatro más por recepción.

J.J. McCarthy cerró su juego con otra intercepción y su tercera pérdida de balón. El mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota no volvió a mostrar la misma fortaleza física que tuvo ante Chicago la semana anterior, por lo que sus errores terminaron por condenar a su equipo.

La única anotación | AP