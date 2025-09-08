Minnesota Vikings derrotan con remontada incluida a Chicago Bears

Con un J.J. McCarthy encendido en el último cuarto, los Minnesota Vikings derrotaron 27-24 a domicilio a los Chicago Bears en otro duelo cerrado que dio por terminada una muy emocionante primera semana de la NFL.

El mariscal de 22 años tardó en encontrar confianza, pero su head coach Kevin O'Connell se la otorgó, lo dejó en el campo y terminó liderando la remontada, ante un rival divisional, en su debut con dos pases de anotación y el primer touchdown terrestre de su carrera.

Caleb Williams | AP

En el arranque, mientras McCarthy sufría con la presión de la defensiva de Chicago, Caleb Williams mostraba su explosividad con un acarreo de 9 yardas que culminó en las diagonales, dejando claro su poder físico al chocar con un defensivo.

Ya en el segundo cuarto, los Bears lograron entrar a zona roja gracias a una interferencia de pase, pero se tuvieron que conformar con un gol de campo. El marcador se fue 10-6 al descanso a favor de Minnesota.

Vikings | AP

Las cosas se complicaron para los Vikings en el tercer periodo, cuando McCarthy fue interceptado y Nahshon Wright regresó el balón hasta las diagonales con un pick six que puso a Chicago arriba en el marcador.

Pero el debutante solo necesitaba confianza, y esta llegó en el momento clave. En el último cuarto, McCarthy conectó primero con Justin Jefferson en un envío de 13 yardas (12-17), después encontró a Aaron Jones en un pase de 27 yardas para darle la vuelta, y finalmente se encargó él mismo de cerrar la obra con un acarreo de 14 yardas para sentencia definitiva.

Chicago intentó reaccionar con un pase de Caleb Williams a Rome Odunze para acortar la distancia, pero los Vikings controlaron el reloj y aseguraron el triunfo.

Vikings | AP