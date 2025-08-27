Vikings recuperan al veterano Thielen en un intercambio con Panthers

Los Minnesota Vikings adquirieron al receptor abierto veterano de 13 años Adam Thielen, quien tiene la tercera mayor cantidad de recepciones en la historia de la franquicia, en un intercambio con los Carolina Panthers, dijo a The Associated Press el miércoles una persona con conocimiento del acuerdo.

AP

Así fue el intercambio de Vikins y Panthers por Adam Thielen

Los Vikings enviaron una selección de quinta ronda del draft de 2026 y una selección de cuarta ronda de 2027 a los Panthers por Thielen, una selección condicional de séptima ronda de 2026 y una selección de quinta ronda de 2027, según la persona que confirmó los detalles a AP bajo condición de anonimato porque ninguno de los equipos lo había anunciado.

Los Vikings necesitaban más profundidad tras perder al recién llegado Rondale Moore por una lesión de rodilla que le puso fin a la temporada y a la estrella en ascenso Jordan Addison por una suspensión de tres partidos al inicio de la temporada. El dos veces All-Pro Justin Jefferson es de los mejores de la liga, pero se perdió tres semanas del campamento de entrenamiento por una lesión en el tendón de la corva. Jalen Nailor, la tercera opción como receptor abierto, se lesionó la mano la semana pasada y los Vikings han sido imprecisos sobre su pronóstico.

AP

Trayectoria de Adam Thielen

Thielen, nativo de Detroit Lakes, Minnesota, que no fue seleccionado en el draft del programa Minnesota State de la División II de la NCAA, se convirtió en una de las verdaderas historias de éxito de la NFL después de casi renunciar al futbol americano y aceptar un trabajo en ventas de equipos dentales.

Thielen consiguió un puesto en el equipo de prácticas en 2013 con el equipo de su estado natal, se ganó un puesto en equipos especiales la temporada siguiente y causó su primera gran impresión al bloquear un despeje y devolverlo para touchdown. Se convirtió en titular en 2016 y participó en dos Pro Bowls, acumulando 534 recepciones en nueve temporadas en la plantilla activa para 6,682 yardas, la quinta mejor marca en la historia de la franquicia.

AP

Thielen ha sido el objetivo predilecto de Bryce Young durante los últimos dos años, pero los Panthers seleccionaron receptores abiertos en la primera ronda de cada uno de los dos últimos drafts, con Xavier Legette y Tetaiora McMillan. El novato no reclutado Jalen Coker ha tenido un excelente campamento de entrenamiento, y David Moore les da a Young y a los Panthers una opción veterana.

Thielen, de 35 años, todavía vive en Minnesota e incluso entrenó con el nuevo mariscal de campo titular de los Vikings, JJ McCarthy, durante sesiones de lanzamiento cada uno de los últimos dos veranos.

También te puede interesar: ¿Shedeur Sanders pasó el corte? Browns revelan su plantilla final para la temporada