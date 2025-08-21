NFL se transforma y anuncia implementación de IA en jugadas y datos de rendimiento

La NFL anunció una alianza estratégica con Microsoft, con el propósito de implementar Inteligencia Artificial (IA) durante los partidos. Esta colaboración permitirá optimizar áreas clave como la selección de jugadas, el rendimiento de los jugadores y la seguridad en tiempo real.

Mediante este acuerdo, los entrenadores podrán acceder a herramientas de IA que descomponen datos complejos en información accionable de forma rápida y personalizada. Esto significa que podrán identificar la mejor jugada según distancia, tipos de formaciones, penalizaciones o situaciones anotadoras.

Tecnología de punta en cada equipo

Parte fundamental de esta implementación es el Sistema de Visualización de Bandas, actualizado con más de 2 mil 500 computadoras, que brindará seguimiento preciso de aproximadamente mil 800 jugadores distribuidos en los 32 equipos de la liga.

La IA no solo se queda en el campo: también será usada para rastrear incidentes como retrasos por clima o fallas técnicas durante los partidos, lo que permitirá mejorar la logística y la toma de decisiones en el futuro. Además, la Asociación de Jugadores de la NFL podrá utilizar estas herramientas en sus procesos de revisión de video para reforzar la seguridad de los jugadores.

Un paso hacia el futuro

Gary Brantley, director de información de la NFL, afirmó que esta iniciativa marca “una nueva era de innovación” en la liga, gracias a las oportunidades que la IA abre para mejorar tanto la experiencia de juego como el espectáculo para los fanáticos.

"Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para implementar IA en áreas clave. Con las tecnologías de IA existen enormes oportunidades para mejorar la experiencia del día del partido para nuestros equipos y ofrecer un producto más atractivo a nuestros aficionados", dijo.

