Rob Gronkowski firmará contrato de un día para retirarse con los Patriots

Rob Gronkowski, uno de los tight ends (TE) más dominantes en la historia de la NFL, prepara su adiós definitivo con el equipo que lo convirtió en leyenda. El exjugador reveló que planea firmar un contrato simbólico de un día con los New England Patriots para retirarse oficialmente como miembro de la franquicia de Foxborough.

Aunque su última etapa como profesional la vivió junto a Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers —con quienes levantó un Super Bowl más—, el propio Gronkowski aseguró que su corazón siempre estará ligado a Nueva Inglaterra, donde brilló bajo el mando de Bill Belichick y conquistó tres de sus cuatro anillos.

El impulso de Susan Hurley y el visto bueno de Robert Kraft

Durante la inauguración de un campo de juegos en el Charles River Esplanade en Boston, obra realizada junto a la fundadora de CharityTeams, Susan Hurley, Gronkowski adelantó que ella ha sido pieza clave para que este retiro como Patriot suceda.

“Me agrada demasiado eso y la razón por la que sucederá será gracias a Susan Hurley. Ella quiere que esto suceda y lo ha estado soñando desde hace un tiempo. Robert Kraft lo aprobó y creo que lo haremos en el futuro, solo que no sabemos cuándo”, comentó el exjugador.

Hurley, vinculada a la Patriots Foundation, trabajó de la mano con Gronkowski en la construcción del parque y mantiene estrecha relación con la organización.

Próximo Salón de la Fama

Seleccionado en la segunda ronda del Draft 2010, Gronkowski jugó 11 temporadas en la NFL (nueve con los Patriots y dos con Buccaneers). Sus números lo colocan entre los mejores de todos los tiempos:

621 recepciones

9,268 yardas

92 touchdowns

5 apariciones en el Pro Bowl

4 selecciones All-Pro

4 anillos de Super Bowl

Al retirarse, ‘Gronk’ era segundo en yardas por recepción para un tight end, tercero en anotaciones, quinto en yardas totales y décimo en atrapadas, consolidando un legado difícil de igualar.

Un cierre donde todo comenzó

La firma de un contrato de un día con los Patriots será más que un gesto simbólico: representará el reconocimiento de ambas partes a una carrera que marcó época y que ayudó a cimentar la dinastía de Nueva Inglaterra en la NFL.

