Polémica por el Super Bowl: Embajador británico busca ‘robar’ la sede a Estados Unidos

Uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo podría cambiar de sede próximamente, todo esto en caso de que así lo decidan ambas partes. Y es que el embajador de Reino Unido, Peter Mandelson ha declarado que le gustaría que el Super Bowl se jugará fuera de Estados Unidos, por lo que ha 'presionado' para que la sede cambie próximamente.

¿Un Super Bowl con Fish & Chips?

En los más recientes días, Peter Mandelson ha declarado que, desde que él tomó el puesto de embajador, ha venido presionando para que el evento pueda cambiar de sede y sea organizado por el Reino Unido.

"He hecho una gran propuesta para que el primer Super Bowl fuera de Estados Unidos se celebre en Gran Bretaña. Quiero ese Super Bowl. No me importa cuándo se celebre, pero quiero que se anuncie durante mi etapa como embajador. Nos encanta", mencionó Mandelson el pasado jueves al Consejo de Asuntos Globales de Chicago.

A pesar de que la gente presente se rió de la propuesta del embajador británico, las cosas serían más serias de lo pensado, ya que en realidad él no es el único que ha pensado el cambio de sede, pues el actual alcalde de Londres, Sadiq Khan es otra de las personas que ha pedido que el Super Tazón cambie de ciudad con rumbo a la suya para con ello, coronar la ciudad londinense como la "capital deportiva del mundo".

"El Super Bowl es muy importante para nosotros. Tenemos varios partidos de futbol americano, y quiero que se celebren aquí porque queremos que los aficionados estadounidenses en Europa vengan a Londres a verlos, no solo a Estados Unidos", enfatizó.

Un posible acuerdo mayor

La NFL sí ha tenido partidos de Temporada Regular en el país europeo desde 2007, al margen de llegar a dos décadas jugando partidos en suelo londinense, el acuerdo continúa de buena manera, tal es el caso de que se jugarán esta nueva temporada dos partidos en el nuevo estadio de Tottenham Hotspur, ambos a disputarse en octubre.

El Super Bowl nunca ha tenido una sede distinta desde su creación en 1967, incluso, ya tiene las sedes decididas para las próximas dos ediciones, pues en 2026 se jugará en el Levi's Stadium de San Francisco en Santa Clara, California; mientras que en 2027 el evento regresará al SoFi Stadium en Inglewood, también en California.

