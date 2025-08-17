¿La maldición del Campeón de la NFL? Los pocos equipos que han ganado el Lombardi de forma consecutiva

Cada vez falta menos para que la NFL de inicio a su Temporada 2025, tras varios meses de ausencia. La mejor liga del mundo tendrá a Philadelphia Eagles defendiendo su trofeo Vince Lombardi, pero la tarea será complicada.

Solo nueve veces en la historia de la era del Super Bowl se han podido repetir títulos consecutivos. De esas nueve ocasiones, solo ocho equipos son los que han ganado el trofeo Lombardi de manera consecutiva.

Los que han ganado de manera consecutiva (la fecha es el año, no la temporada)

Green Bay Packers (1967 y 1968)

De la mano de Vince Lombardi -el hombre que da nombre al trofeo- los Empacadores de Green Bay se convirtieron en la primera gran dinastía en la era del Super Bowl. Sus victorias en las temporadas de 1966 y 1967, con Bart Starr en los controles, hicieron de los Packers el primer equipo en repetir en la historia.

Miami Dolphins (1973 y 1974)

Los primeros y únicos trofeos Lombardi que tienen los Delfines de Miami fueron en la década de los setenta con otro legendario coach. Don Shula hizo a los de Florida un equipo ganador, y con el legendario Bob Griese, Miami rozó la gloria.

Pittsburgh Steelers (1975 y 1976 - 1979 y 1980)

El único equipo que lo hizo en dos ocasiones, no pudo ser otro que el Equipo del Acero. Con Terry Bradshaw y la llamada cortina de acero (Joe Greene, L.C. Greenwood, Ernie Holmes y Dwight White) hicieron que las toallas terribles fueran ondeadas en la década de los setenta.

San Francisco 49ers (1989 y 1990)

Otro equipo que marcó un antes y un después, en una época en la que el talento en la posición de mariscal de campo fue más fuerte que nunca. Joe Montana hizo de su nombre una auténtica leyenda en la bahía de California, con cuatro Lombardi 's bajo su brazo.

Dallas Cowboys (1993 y 1994)

El Equipo de América de la mano de Troy Aikman y Jimmy Johnson marcaron la década de los noventas. El emparrillado vivió con los Vaqueros de Dallas una de sus épocas más gloriosas, con las grandes actuaciones de todas sus estrellas.

Denver Broncos (1998 y 1999)

John Elway se fue de la NFL por la puerta grande, con dos Super Bowl tras años de fracasos. Los Broncos cerraron el milenio con dos actuaciones históricas, entre ellos un gran juego ante los Packers de Brett Favre.

New England Patriots y Kansas City Chiefs (2004 y 2005 - 2023 y 2024)

Los últimos dos equipos que ganaron dos trofeos de manera consecutiva fueron los Patrios y los Jefes. Con dos mariscales de campo destinados a la grandeza, (Tom Brady y Patrick Mahomes) ambos equipos marcaron una época en la NFL.

