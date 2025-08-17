¡De la NFL a LaLiga! JJ Watt se une al Espanyol de Barcelona

El exjugador de la NFL, JJ Watt, sorprendió al mundo del deporte al anunciar su llegada al futbol español. El exdefensivo estrella de los Houston Texans y Arizona Cardinals se convirtió en accionista del RCD Espanyol de Barcelona, club histórico de LaLiga que busca recuperar protagonismo.

En 2023, Watt ya había dado el salto al futbol europeo al adquirir, junto con su esposa, una participación minoritaria en el Burnley FC de la Premier League. Ahora, el martes se confirmó que el exjugador de la NFL ha invertido en el RCD Espanyol, institución fundada en 1900 y miembro fundador de LaLiga en 1929.

Se unió a otro equipo de futbol | X

A pesar de que Watt participa en dos clubes europeos, no habrá conflicto de multipropiedad, ya que ambos equipos operan de manera independiente.

El Espanyol, conocido como “los Pericos”, atraviesa un proceso de reconstrucción tras años complicados en la máxima categoría del futbol español. La llegada de JJ Watt busca aportar proyección y estabilidad en esta nueva etapa del club.

El propio Watt confirmó la noticia en redes sociales al compartir el lema en catalán del club: “¡Força Mágico Espanyol!”.

Además, el exjugador estuvo presente en la Jornada 1 de LaLiga 2025, donde el Espanyol sorprendió con una remontada ante el Atlético de Madrid. Tras el partido, Watt expresó su entusiasmo, “Esta noche vimos lo mejor de los Pericos. Vimos lo que se puede lograr cuando el equipo y la afición se unen. Un solo latido. Una sola misión. Gracias por la cálida bienvenida. Nos hicieron sentir como en casa desde el primer momento”.

Asistió al partido de Espanyol | x

JJ Watt se une a la lista de celebridades que invierten en el futbol

Con esta inversión, Watt se suma a otras figuras del deporte que han apostado por equipos de futbol alrededor del mundo. Entre ellas destacan, David Beckham (Inter Miami), Patrick Mahomes (Sporting Kansas City), Kevin Durant ( Philadelphia Union), LeBron James (Liverpool), entre otros.

La presencia de Watt en LaLiga confirma una tendencia creciente: las grandes estrellas deportivas ven en el futbol internacional un escenario atractivo para invertir y expandir su legado.

