¿Shedeur Sanders pasó el corte? Browns revelan su plantilla final para la temporada

Este martes los 32 equipos de la NFL definieron su roster de 53 hombres. Los equipos pasaron de tener 90 jugadores a recortar a casi la mitad, esto para definir sus equipos de cara a la nueva temporada. Ante esto, varios jugadores cumplieron sus sueños de estar en un equipo de NFL, mientras que otros tendrán que buscar una oportunidad en otro momento.

Entre estos jugadores está Shedeur Sanders, hijo del histórico jugador y multicampeón de Super Bowl Dion Sanders. El mariscal de campo llegó a la NFL este año tras ser seleccionado en la quinta ronda del Draft por los Browns, sin embargo, ha tenido que pelear por su puesto en el equipo.

Buscaba su lugar en el roster | AP

La pelea por el roster

Desde su llegada a los Cleveland Browns, el joven mariscal de campo ha tenido que pelear por un lugar en el roster final. Esto debido a que, además de él también estaban Kenny Pickett, Joe Flacco y otro novato en Dillon Gabriel. Más tarde también se unió Dorian Thompson-Robinson a la pelea.

Todos estos jugadores pelearon por el puesto que dejó libre Deshaun Watson, quien, a pesar de seguir en el equipo, una lesión lo dejará fuera toda la temporada abriendo así la posibilidad a los cinco QB de conseguir un lugar en el roster.

Tuvo mucha pelea | AP

El cambio que le ayudó

Esta misma semana, sin embargo, la competencia se aligeró pues, Kenny Pickett fue intercambiado a los Raiders. Ante esto, los favoritos a hacer el roster eran Joe Flacco quien ya había sido anunciado como el mariscal de campo titular para el inicio de temporada y los dos novatos del equipo.

La duda estaba entre si Sanders estaría como jugador dentro del roster o sería el tercer mariscal emergente. Al final estuvo en roster de 53 y tiene posibilidades de ser el suplente de Flacco por delante de Gabriel.

Quiere ser el suplente | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Kenny Pickett deja a los Browns de Cleveland y es nuevo QB de los Raiders