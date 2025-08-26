Los Commanders de Washington y el wide receiver estrella Terry McLaurin acordaron una extensión de contrato de tres años por un valor de 96 millones de dólares, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

McLaurin inicialmente no se presentó al campo de entrenamiento y luego fue incluido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse una vez que se reportó. Después de pedir un intercambio cuando las negociaciones estaban estancadas, recientemente había sido activado con la esperanza de estar disponible para el partido inaugural de la temporada el 7 de septiembre contra el rival del Este de la NFC, los Giants de Nueva York.

El acuerdo se concretó menos de dos semanas antes de ese juego, manteniendo a McLaurin bajo contrato hasta la temporada 2028 de la NFL. Según informes, el acuerdo incluye un bono por firmar de 30 millones de dólares.

McLaurin, quien cumplirá 30 años en septiembre, estaba entrando en el último año de su contrato actual, firmado en 2022. Ha superado las 1.000 yardas por recepción cinco temporadas consecutivas y se quedó a solo 81 de lograrlo como novato cuando perdió tiempo debido a una lesión.

Seleccionado en la tercera ronda del draft de 2019 de Ohio State, McLaurin se convirtió en uno de solo cinco jugadores en la historia de la liga con más de 900 yardas por recepción y 50 pases atrapados en cada una de sus primeras seis temporadas, a pesar de que Washington rotó quarterbacks hasta que Jayden Daniels llegó el año pasado.

McLaurin se convirtió en una pieza clave con Daniels al mando, camino a ser nombrado Novato Ofensivo del Año por AP. Atrapó 87 pases para 1.096 yardas la temporada pasada para ayudar a los Commanders a llegar a los playoffs, casi duplicando su récord personal de touchdowns con 13, y luego empatando en el liderazgo de la postemporada con tres más en una carrera improbable hacia el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional.

Uno de los rostros de la franquicia y un compañero de equipo popular y favorito de los fanáticos, McLaurin se saltó partes de los entrenamientos de temporada baja con la esperanza de recibir un pago acorde con su producción. El reciente aumento en el gasto en receptores, incluido el contrato de cinco años y 150 millones de dólares de D.K. Metcalf tras un intercambio a Pittsburgh, había dejado el salario promedio anual de McLaurin de 23,2 millones de dólares en el puesto 17 entre los jugadores activos en esa posición.

La extensión coloca a McLaurin en un empate por el sexto lugar con A.J. Brown de Filadelfia con un promedio de 32 millones de dólares, solo detrás de Ja'Marr Chase de Cincinnati, Justin Jefferson de Minnesota, CeeDee Lamb de Dallas, Metcalf y Garrett Wilson de los Jets de Nueva York.

