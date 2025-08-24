Minnesota Vikings firma al QB campeón del Super Bowl, Carson Wentz

En un movimiento inesperado, Minnesota Vikings anunció la incorporación del mariscal de campo Carson Wentz, ganador del Super Bowl LII con Philadelphia Eagles, quien la temporada pasada se desempeñó como suplente de Patrick Mahomes en los Kansas City Chiefs.

Wentz, que se mantenía como agente libre durante esta pretemporada, visitó las instalaciones de los Vikings en días recientes y, tras una práctica realizada este domingo, la franquicia decidió cerrar su contratación.

Carzon Wentz se suma a los Vikings | AP

Suplente de J.J. McCarthy

El veterano quarterback llega a Minnesota con el objetivo de ser el respaldo de J.J. McCarthy, mariscal novato proveniente de la Universidad de Michigan. McCarthy debutará oficialmente esta campaña luego de perderse toda la temporada pasada debido a una grave lesión de rodilla sufrida en la pretemporada del 2024.

Con experiencia en la liga y un anillo de campeón en su historial, Wentz representará una opción de seguridad en caso de que McCarthy requiera tiempo de adaptación o surjan complicaciones físicas.

J.J McCarthy será el QB titular de Vikings | AP

Movimiento paralelo: Sam Howell a Eagles

La firma de Wentz estuvo acompañada de un intercambio entre Vikings y Eagles. Minnesota envió a Sam Howell, quien fungía como suplente, a Philadelphia, donde ahora será el respaldo de Jalen Hurts.

A cambio, los Vikings recibieron una selección de quinta ronda del Draft 2026 y otra de séptima ronda del 2027, mientras que los Eagles adquirieron a Howell y la sexta ronda de Minnesota en 2026.

Howell es transferido a Eagles | AP

