Brian Robinson llega a los San Francisco 49ers procedente de los Washington Commanders

Los 49ers de San Francisco añadieron un corredor experimentado a su grupo mermado por lesiones al adquirir a Brian Robinson de los Commanders de Washington a cambio de una selección de sexta ronda del draft de 2026.
Dos personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que el intercambio se finalizará una vez que Robinson pase un examen físico. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el intercambio no había sido anunciado.
San Francisco necesitaba añadir corredores saludables detrás del titular Christian McCaffrey después de que Patrick Taylor, Corey Kiner y Ameer Abdullah fueran colocados en la reserva de lesionados este mes.
El novato de quinta ronda Jordan James también está fuera por una fractura en el dedo, y el corredor de segundo año Isaac Guerendo acaba de regresar a los entrenamientos esta semana después de perder tiempo por una lesión en el hombro.
Robinson era uno de los pocos jugadores que quedaban que fueron seleccionados por el régimen anterior de Washington liderado por Ron Rivera.
Elegido en la tercera ronda en 2022, fue el corredor líder de los Commanders la temporada pasada con 799 yardas y un máximo de carrera de ocho touchdowns. Tiene 2.329 yardas por tierra y 15 touchdowns en las últimas tres temporadas.
