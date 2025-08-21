Jerry Jones reveló ofrecer un acuerdo millonario a Micah Parsons en plena pelea contractual

A escasas semanas de que inicie la temporada los Dallas Cowboys siguen sin asegurar a su jugador estrella, Micah Parsons, a un contrato de largo plazo. Sin embargo, no se debe a falta de intentos, o al menos así lo dejó saber el dueño y gerente general, Jerry Jones.

En una reciente participación en el podcast del exjugador de Dallas, Michael Irvin, el empresario dio a conocer que ha estado negociando con el defensivo estrella, incluso reveló que, le ofreció uno de los mejores contratos de la historia al defensivo.

Reveló detalles de las negociaciones | AP

Contrato millonario

En su participación en el programa, Jones reveló que, a pesar de que el contrato que le ofreció al jugador no lo convertiría en el mejor pagado (no QB) de la historia, si le daría la mayor cantidad garantizada para un jugador en la historia de la Liga.

"Lo habría convertido en el jugador con dinero garantizado mejor pagado distinto a un quarterback de la NFL... Nadie aprecia a Micah Parsons más que los Cowboys o yo", declaró Jerry Jones. "Nadie le ha ofrecido jamás más dinero que yo para jugar al fútbol americano. Punto".

A pesar de esto, no se logró llegar a un acuerdo. Aun así, Jones parece no tener prisa por llegar a un acuerdo ya que considera tener a Micah bajo contrato por al menos tres años más, uno de su contrato de novato y dos más con una posible etiqueta franquicia. Es por esto, que espera que se pueda lograr llegar a un acuerdo por extensión de contrato.

Le ofrecieron un contrato multimillonario | AP

Negociaciones con el agente

A pesar de estas propuestas, Jones reveló que no ha logrado llegar a un acuerdo por diferencias con el agente del jugador, David Mulugheta, y no con el defensivo. "Cuando quisimos enviarle los detalles al agente, nos dijo que nos lo metiéramos por [...]. Para que quede claro", confesó el dueño de los Vaqueros.

"Mi trabajo es administrar el cheque, ¿de acuerdo? Micah tiene que jugar. ¿Dónde está la parte menos importante de toda esta ecuación de la que estamos hablando? ... El abogado o el agente, él trabaja para Micah", añadió el empresario.

Tuvieron un mal entendido | AP

Ahora Dallas tendrá al menos dos semanas para poder negociar con el jugador antes de su debut en la nueva temporada ante los vigentes campeones de Super Bowl, y su mayor rival de división, los Philadelphia Eagles. Cabe destacar que Parsons no ha amenazado con no jugar en caso de no llegar a un acuerdo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cleveland Browns anuncian a su mariscal de campo titular